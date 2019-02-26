نجاح محمد صلاح يجذب الاستثمارات الرياضية الكويتية لمصر ..صور

ريهام بكير

انطلقت عملية استثمار رياضي جديدة في الكرة المصرية اليوم، الإثنين، بعد إعلان مجموعة من رجال الأعمال، بدء إجراءات شراء نادٍ من الدرجة الرابعة للصعود به إلى الممتاز ليكون البناء من القاعدة، وسيتم الإعلان عقب انتهاء المفاوضات.

وعقد المسئولون عن الشركة برئاسة عماد عوض، مؤتمرًا صحفيًا اليوم؛ للكشف عن تفاصيل بدء مشروعهم، في مصر بعد النجاح الكبير الذي حققوه في الكويت على مدار 12 عامًا، بعد ظهور مواهب مصرية قادرة على اللعب في أكبر الأندية الأوروبية على رأسهم محمد صلاح.