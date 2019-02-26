تصريحات الأثنين| حارس الاتحاد يوجه رسالة لتركي آل الشيخ .. ومؤمن يشكر جماهير الزمالك والسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تصدرت أزمة مباراة الكأس بين الأهلي وبيراميدز وفسخ عقد مؤمن زكريا مع اُحد تصريحات المسئولين والنجوم ليوم الأثنين 25 فبراير2019.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من تصريحات.

القيعي: ما حدث من الزمالك قبل "أخطر مباراة" لا يمكن تفسيره

أعرب عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، عن دهشته من تراجع مجلس إدارة الزمالك عن طلب تأجيل مباراة مصر المقاصة في كأس مصر، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن تفسيره.

محمد زيدان: أفضل هدف في حياتي سجله أبو تريكة في نهائي أمم إفريقيا 2008

قال محمد زيدان، نجم منتخب مصر السابق، إن الهدف الذي أحرزه اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2008 أمام الكاميرون يعد أفضل هدف في حياته.

كوكا: سعيد بالهاتريك الثاني في مسيرتي.. وسأخلد للنوم مع كرة المباراة

عبر أحمد حسن "كوكا" مهاجم نادي أولمبياكوس اليوناني، عن سعادته بتسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال مواجهة اوميلوس فيلاثلون هراكليوس، عصر اليوم الأثنين.

أول تعليق من مؤمن زكريا بعد فسخ عقده مع أحد

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أعلن مؤمن زكريا لاعب الأهلي فسخ عقد إعارته لأحد السعودي بالتراضي، متمنيًا التوفيق للنادي خلال الفترة المقبلة.

أول رد من الأهلي بخصوص فسخ أحد السعودي لعقد مؤمن زكريا

نفي مصدر مسئول بالجهاز الفني للأهلي "لمصراوي" وصول أى خطابات رسمية من نادي أحد السعودي بخصوص فسخ التعاقد مع مؤمن زكريا.

حارس الاتحاد السكندري يوجه الشكر لتركي آل الشيخ

وجه الهاني سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري الشكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم .

وودع الاتحاد السكندري بطولة كأس زايد (البطولة العربية للأندية) أمام الهلال السعودي بعد الهزيمة في المملكة العربية السعودية (3-0) والتعادل في الإسكندرية (0-0).

خوان ماتا: صلاح تسبب في تفاقم إصابتي

أكد خوان ماتا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد، أن الإصابة التي تعرض لها في مواجهة فريقه أمام ليفربول أمس الأحد، كان المصري محمد صلاح سببًا فيها.

بيراميدز يشيد باتحاد الكرة.. ويؤكد جاهزيته لمواجهة الأهلي

أكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز أن فريقه يستعد جيدًا لخوض مباراة الأهلي والمقرر لها يوم الخميس المقبل في كأس مصر، لافتًا إلى قرار اتحاد الكرة المصري باستبدال المباراة عادل ومنطقي.