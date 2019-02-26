النشرة الرياضية| الأهلي يخطو نحو الانسحاب .. اتحاد الكرة يحدد العقوبة .. وبيراميدز فى برج العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

جاء أمس (الاثنين) ملتهبًا على الصعيد المحلي، وشهد قرار جديد من الأهلي حول أزمة مواجهة الكأس فيما وجه بيراميدز الطرف الثاني فى الأزمة الشكر لاتحاد الكرة وانتهى برحيل مؤمن زكريا عن نادي أحد عقب فسخ الأخير للتعاقد.

موقع "الخليج 365" يقدم لكل من فاته المتابعة تقريرًا يوميًا عن أبرز ما حمله أمسِ من أخبار.

المقاصة يتراجع عن موقفه بشأن مباراته أمام الزمالك بكأس مصر

أكد بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر المقاصة، أن إدارة الفريق الفيومي ليس لديها مانع من خوض مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر وفقًا لموعدها المحدد مسبقًا من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

الأهلي يوضح موقف عمرو السولية من مشاركته في المباراة "المقبلة"

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن سعد سمير مدافع الفريق الأحمر هو اللاعب الوحيد الذي سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة للإيقاف، نافيًا إيقاف عمرو السولية.

مصدر يوضح: مصير "إيقافات الأهلي" إذا لم يواجه بيراميدز

أكد مصدر في لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن سعد سمير مدافع الأهلي، سيغيب مباراة واحدة بعد تلقيه البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجونة في الأسبوع الـ24 بمسابقة الدوري.

الاختبار الطبي يوضح موقف "علاء" من مباراة الزمالك والمقاصة بكأس مصر

يخضع محمود علاء مدافع الفريق الأول بنادي الزمالك لاختبار طبي غدًا الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة مصر المقاصة المقبلة بكأس مصر.

مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: طريقة انسحاب الأهلي تُحدد العقوبة

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنه في حال قرر النادي الأهلي الانسحاب من مباراة بيراميدز بكأس مصر، فالطريقة التي سيتخذ بها قراره ستحدد العقوبة.

مصدر: الأهلي يُبلغ اتحاد الكرة برفض التعديلات على جدول الدوري

أكد مصدر بالأهلي، أن النادي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة، يتضمن قرارات اجتماع مجلس إدارة الأهلي الذي عُقد يوم الخميس الماضي.

الاتحاد السكندري يودع كأس زايد على يد الهلال السعودي

ودع فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الاثنين، بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، من الدور ربع النهائي على يد الهلال السعودي، بعدما انتهى لقاء الإياب والذي احتضنه ملعب برج العرب بالتعادل السلبي.

بتروجيت يتخطى الداخلية بهدفين ويقربه من دائرة الهبوط

حقق فريق بتروجيت فوزا ثمينا، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الداخلية بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 24 بالدوري الممتاز.

أُحد يعلن الاستغناء عن مؤمن زكريا.. ويؤكد: القرار "فني" وليس لمرض مزمن

نفى سعود الحربي رئيس نادي أُحد السعودي، ما تردد عن وجود إصابة مرضية مزمنة للمصري مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذي انتقل إلى فريقه خلال شهر يناير الماضي.

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اتحاد الكرة يشرح لنواب الصعيد.. لماذا لن يتمكن استاد أسوان من استضافة أمم أفريقيا 2019؟

كشف ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، سبب رفض منح مدينة أسوان شرف استضافة أحد مجموعات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تحتضنها الملاعب المصرية في الصيف المقبل.

مصدر يكشف لمصراوي.. سبب فسخ تعاقد أحد مع مؤمن زكريا وإصابته الحقيقية

كشف مصدر مقرب من اللاعب مؤمن زكريا، عن الإصابة التي يعاني منها اللاعب في الفترة الحالية، والتي أدت إلى قرار فسخ التعاقد معه من جانب نادي أُحد السعودي.

#الاهلاويه_سند_مؤمن_زكريا يتصدر تويتر

ساندت جماهير الأهلي اللاعب مؤمن زكريا بعد قرار نادي أُحد السعودي بفسخ التعاقد معه ودشنت الجماهير هاشتاج "#الاهلاويه_سند_مومن_زكريا" الذي تصدر الكلمات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في ساعات قليلة.

مصدر: أُحد لن يطلب من الأهلي استعادة قيمة صفقة مؤمن زكريا

أكد مصدر مقرب من مؤمن زكريا أن نادي أحد السعودي لن يطلب من الأهلي استعادة القيمة المالية التي دفعها نظير استعارة اللاعب لمدة ستة أشهر والبالغ قدرها 150 ألف دولار، بعد قرار فسخ التعاقد مع اللاعب.

بيراميدز يعلن.. معسكر مغلق في الإسكندرية استعداداً للقاء الأهلي

أعلن نادي بيراميدز خطته لمواجهة النادي الأهلي المفترض إقامتها الخميس المقبل في كأس مصر، وذلك رغم رفض القلعة الحمراء التعديل الذي أجراه الاتحاد المصري باستبدال اللقاء من بطولة الدوري إلى الكأس.

مشوار مؤمن.. حكاية 32 يومًا بدأت بمقاعد البدلاء في أحد وانتهت بدون نادي

اختتم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي المعار لفريق أحد، تجربته الاحترافية في السعودية، ليسجل واحدة من أقصر الرحلات للاعب كرة قدم، بعدما كان قد وقع على عقود الانتقال للفريق السعودي قبل 32 يومًا، والتي بدأت بالجلوس على مقاعد البدلاء وانتهت بجلوس اللاعب بدون نادي.

سيناريو السعيد و8 دوريات فى أربع قارات .. إلى أين يمكن أن ينتقل مؤمن زكريا بعد مأزق أحد؟

أعلن نادي أحد السعودي فسخ عقد مؤمن زكريا بعد شهر بالتمام والكمال من التعاقد معه على سبيل الإعارة من الأهلي ليضع اللاعب فى مأزق بسبب استحالة عودته لنادي.

تقرير.. انتفاضة كوكا بعد "أزمة يناير".. 7 أهداف في 3 بطولات خلال فبراير

مؤكدًا بشكل عملي أنه لم يفكر في الرحيل عن صفوف فريق أوليمبياكوس اليوناني خلال فترة الانتقالات الشتوية الاخيرة، انتفض المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" خلال الأسابيع الأخيرة، وأصبح الإسم الأبرز في صفوف العملاق اليوناني.

بعد تساوي الأهلي والزمالك في المباريات.. ما هي فرص ثلاثي المقدمة بالدوري؟

تساوى الأهلي حامل لقب الدوري مع الزمالك متصدر الجدول في عدد المباريات لأول مرة منذ انطلاق المسابقة، بعدما لعب الأهلي مباراة الجونة التي حسمها لصالحه بعد تحويل تأخره لفوز مثير بنتيجة (2-1).

تأجيل الزمالك والمقاصة.. "تضارب أبيض".. و"حل سحري" لأزمة الأهلي وبيراميدز

اتسمت مباريات الزمالك ومصر المقاصة في السنوات الأخيرة بالجدل الذي يثار حولها، وتأتي مواجهة 27 فبراير بكأس مصر، لتشهد حالة جديدة من الجدل.