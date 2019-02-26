مؤمن زكريا: أشكر جماهير الزمالك وعبد الله السعيد.. وأبحث الانتقال لناد أخر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي الذي أنهى إعارته مع أحد السعودي الشكر إلى جماهير الأهلي والزمالك بسبب مؤازرته فى الفترة الماضية كاشفاً أنه يتطلع إلى الانتقال لنادي أخر .

وقال مؤمن زكريا فى تصرحيات لقناة "أون سبورت" : شعرت بالحزن عند تداول أخبار الاصابة بمرض مزمن يمنعه من ممارسة كرة القدم".

وواصل :"تعرضت لإصابة في العضلة الأمامية وتم التشخيص بشكل خاطئ، وبعدها خضعت لفحوصات شاملة".

Advertisements

وأضاف مؤمن:"قبل أن نعرف نتيجة الفحوصات، فوجئت بالأخبار والتصريحات التي تؤكد إصابتي بمرض مزمن أو خلل عضلي، لو كان هذا الكلام صحيح لما استطعت أن أتحدث الأن أو أقف على رجلي مجدداً، (ده كلام يزعل)".

وأكمل :"تم فسخ التعاقد مع أحد بشكل ودي دون أن يغضب أي طرف من الأخر، والآن سأعود للتدريبات داخل النادي الأهلي، لكني سأستغل هذه الفرصة لقضاء بعض الوقت مع أسرتي".

وحول وجهته القادمة رد مؤمن " التعافي من الإصابة سيسغرق نحو شهر ، اتطلع للبقاء مع اسرتي لمدة اسبوع وسأبحث عن الانتقال لدوري باب انتقالاته مفتوح حيث لا يحق لي الانتقال داخل مصر لأى نادي ، أريد أن أعود لكرة القدم والمشاركة فى المباريات".

وأنهى " أشكر جماهير الأهلي والزمالك على مساندتهم وكذلك عبدالله السعيد وأحمد حسن وميدو وطارق حامد الذين حرصوا على الاطمئنان عليً".