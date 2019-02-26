مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي | يلا شوت مباشر

نقدم لكم مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي ضمن منافسات نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم موسم 2018/2019، تشيلسي الذي خرج منذ أيام من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، والذي خسر من السيتي منذ أيام قليلية بستة أهداف نظيفة، يطمح في هذه المباراة لرد الاعتبار، وتحقيق لقب كأس رابطة المحترفين، في ظل الابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، على الجانب الاَخر يطمح نادي مانشستر سيتي في تحقيق لقب كأس الرابطة، وذلك من أجل مواصلة حصد البطولات والألقاب مع جوارديلا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، مباراة اليوم من الصعب التوقع بنتيجتها، على الرغم من فوز السيتي في المباراة الأخيرة على تشيلسي ولكن حالة اللاعبين تتغير من مباراة لأخرى، والمعنويات تتغير من مواجهة لأخرى.

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي مباشر

تقام مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي على ملعب ويمبلي، الملعب الذي يقع في العاصمة الإنجليزي لندن، وهو الملعب المخصص لنادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي، يتسع هذا الملعب إلى 90 ألف متفرج ومشاهد، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وانتهت المباراة بفوز نادي مانشستر سيتي بستة أهداف نظيفة، سجل الأهداف للسيتي سيرجيو أغويرو ثلاثة أهداف ورحيم سترلينج هدفين وإلكاي جوندوجان هدف وحيد، مباراة اليوم ستحدد بطل هذه المسابقة، التي فاز بها نادي مانشستر سيتي في النسخة الأخيرة في المباراة التي جمعته من نادي اَرسنال.

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مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اونلاين يلا شوت مباشر

تقام مباشر مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر (18:30)، السابعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (19:30)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت صاحبة حقوق بث كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2018/2019 بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط، ستكون المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 2، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق الجزائري حفيظ الدراجي، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإنجليزي جوناثان موس صاحب الـ 49 عام.

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