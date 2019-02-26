مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر اليوم في الدوري المصري من يلا شوت| تشكيل الأهلي أمام الجونة

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم بث مباشر في الدوري المصري من يلا شوت، ننشر لكم ربط مشاهدة مباراة الأهلي والجونة في إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرون لمسابقة الدوري المصري الممتاز 2019، كما ننشر لكم تشكيل الأهلي اليوم أمام فريق الجونة المكافح والعنيد والذي يعد الحصان الأسود للبطولة هذا العام بعد تحقيقه للكثير من المفاجأت والتي كان أخرها فوزه على فريق بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

مباراة الأهلي والجونة اليوم

يدخل الأهلي مباراة الجونة باحثا على الفوز الثامن له على التوالي لمواصلة زحفة نحو إعتلاء قمة الدوري الذي يعد هو أهم البطولات المحببة لدى محبيه وجماهيره، فهو يعلم جيدا أن فقدانه لأي نقاط ستصعب من مهمته من الزحف نحو القمة ومنافسة غريمه التقليدي عليها، حيث يحتل الأهلي المركز الثالث الآن برصيد 45 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثاني، حيث خاض الأهلي هذا العام 20 مباراة، فاز في 14 وتعادل في 3 وهزم في مثلهما، وقد نجح الفريق في تسجيل 32 هدف واستقبلت شباكه 14 هدف.

أما فريق الجونة فيدخل مباراة الأهلي وهو يحمل في جعبته من النقاط 26 نقطة يحتل بهما المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري خاض خلالهما 22 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 8 وهزم في 8، ويسعى الجونة اليوم لتحقيق المفاجأة الثانية له على التوالي بعد فوزه على بيراميدز مؤخرا وذلك بتحقيق الفوز اليوم على الأهلي ووقف قطار انتصاراته، أملا في الدخول خطوة نحو منطقة الدفئ والأمان وهو وسط الدوري.

ومن المتوقع أن يعتمد مدريهم الفني المخضرم حمادة صدقي على خطة متوازنة تجمع بين الدفاع والهجوم مع مراقبة أهم مفاتيج لعب الأهلي والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة أملا في خطف هدف يربك حسابات المنافس ويسهل كثيرا من مهامه في حصد نقاط المباراة الثلاث.

تشيكل الأهلي اليوم لمباراة الجونة

أعلنت الأستوديهات التحليلية لمباراة الأهلي والجونة الآن عن تشكيل الأهلي وهو كالتالي:

حراسة المرمي: شريف أكرامي.

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خط الدفاع: سعد سمير، أيمن اشرف، محمد هاني، على معلو.

خط الوسط: هشام محمد، عمرو السولية، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيو أجاي.

مشاهدة مباراة الأهلي والجونة بث مباشر

يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم بث مباشر عبر رابط مشاهدة المباراة الذي سنضعه لكم هنا مع إنطلاق المباراة.

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