بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين في البطولة الرباعية الودية

نقدم لكم بث مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن منافسات البطولة الرباعية الودية 2018، البطولة التي تنظمها المملكة العربية السعودية، وذلك خلال فترة التوقف الحالية، مباراة اليوم ينتظرها العديد والعديد من محبي وعشاق كرة القدم، ومن لا يعرف يعرف قوة مباريات منتخب الأرجنتين والبرازيل، والمنافسة الدائمة بين منتخبي أمريكا الجنوبية، مباراة صعبة التوقع بالفائز في هذه المباراة، لن تقبل المباراة القسمة على اثنين لابد من فائز واحد في هذه المباراة، المباراة ستقام على أرض السعودية، الدولة المنظمة وصاحبة تنظيم البطولة، والتي تضم كل من منتخب العراق ومنتخب السعودية والبرازيل والأرجنتين.

مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين

مباراة اليوم بين البرازيل والأرجنتين ستقام على أرض السعودية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة )، الملعب الذي يسع إلى أكثر من 65 ألف متفرج ومشاهد، المباراة الأخيرة التي جمعت بين المنتخبين كانت مباراة ودية أيضا، والتي أقيمت في استراليا، وكانت في 9 يونيو 2017، وانتهت المباراة وقتها بفوز منتحب الأرجنتنين بهدف نظيف، سجل هدف الأرجنتين اللاعب “جابرييل ميركادو”.

تقام مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الثلاثاء 16 من أكتوبر الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر (20:00)، التاسعة مساء بتوقيت السعودية (21:00)، تذاع المباراة على العديد والعديد من القنوات وهم..

العراقية الرياضية.

KSA Sports HD1.

الکویت الریاضية بلس.

دبي الریاضیة 3.

أبوظبي الرياضية HD 1.

دبي الریاضية 1 HD.

الشارقة الریاضية HD.

Dawri Plus 1 HD.

يشرف بالتعليق على هذه المباراة كل من فهد العتيبي وعلي الكعبي.

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تشكيلة منتخب البرازيل

في حراسة المرمى: أليسون.

أليسون. في خط الدفاع: دانيلو لويز وماركينيوس وجواو ميراندا وفيليبي لويس.

دانيلو لويز وماركينيوس وجواو ميراندا وفيليبي لويس. في خط الوسط: كاسيميرو وأرثر ميلو وفيليبي كوتينيو.

كاسيميرو وأرثر ميلو وفيليبي كوتينيو. في الهجوم: نيمار وغابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

في حراسة المرمى: سرخيو روميرو.

سرخيو روميرو. في خط الدفاع: رينزو سارافيا ونيكولاس أوتامندي وجيرمان بيزيلا ونيكولاس تاجليافيكو.

رينزو سارافيا ونيكولاس أوتامندي وجيرمان بيزيلا ونيكولاس تاجليافيكو. في خط الوسط: لياندرو باريديس ورودريجو باتاجليا وجيوفاني لو سيلسو.

لياندرو باريديس ورودريجو باتاجليا وجيوفاني لو سيلسو. في الهجوم: أنخل كوريا وديبالا وإيكاردي.

المنتخبين بالقوة الضاربة لكل منهم ماعدا غياب اللاعب الأرجنتين ليونيل ميسي، السوبر كلاسيكو بين المنتخبين دائما يشهد قوة في المنافسة وهو الذي سوف نشاهدة اليوم في استاد الجوهرة المشعة مباشر مباراة البرازيل والأرجنتين.

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