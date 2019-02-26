تعرف على نتائج مباريات دور ال 32 كأس مصر

أقيمت مباريات دور ال 32 كأس مصر 2018 والتي تضمنت العديد من الأندية المصرية عقب عمل قرعة التي كشفت عن المواجهات التي ستتم بين الفرق المصرية في بطولة كأس مصر، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي نتائج مباريات دور ال 32 كأس مصر.

نتائج مباريات دور ال 32 كأس مصر 2018

أسفرت نتائج مباريات دور ال 32 كأس مصر عن تأهيل كل من نادي الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري، والمصري البورسعيدي وبتروجيت والمنصورة والإنتاج الحربي والمقاولون العرب وإنبي ومصر المقاصة وحرس الحدود وسموحة وبيراميدز ووادي دجلة وطلائع الجيش، وقد شهد دور ال 32 كأس مصر إحراز 53 هدف بينما شهدت مباراة الداخلية والمنصورة التعادل السلبي وقد تم حسمها لركلات الترجيح والتي انتهت لصالح المنصورة بهدفين مقابل لا شيء.

وخلال ذلك الدور تم أحتساب 10 ضربات جزاء تم تسديد 8 منهم بنجاح، بينما أهدر كل من ديديه كوريه ومصطفي الخواجة وعن نتائج مباريات دور ال 32 كأس مصر فقد جاءت على النحو التالي:

انتهت مباراة المنصورة والداخلية بصعود فريق المنصورة بهدفين مقابل لا شيء.

بينما صعد الإنتاج الحربي على صالح الشرطة بهدفين مقابل هدف واحد.

بينما صعد نادي الإسماعيلي على حساب نادي ناصر الفكرية بأربعة أهداف بدون مقابل.

بينما صعد المقاولون العرب على حساب نادي غزل المحلة بهدفين مقابل لا شيء.

وتمكن نادي بتروجيت من الصعود على حساب نادي مركز شباب تلا بستة أهداف مقابل لا شيء.

ونادي انبي هو الأخر تمكن من الصعود على حساب نادي شبان مسلمين قنا بهدفين مقابل لا شيء.

بينما تمكن نادي بيراميدز من الصعود على حساب طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ووادي دجلة تمكن من الصعود على حساب الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما صعد نادي الأهلي على حساب الترسانة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونادي المقاصة تمكن من الصعود على حساب أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل لا شيء.

وحرس الحدود تمكن من إحراز ثلاثة أهداف في شباك النجوم مقابل هدف واحد.

وسموحة تمكن من هزيمة الألومنيوم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وهزم طلائع الجيش والقناة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما تمكن الاتحاد السكندري من هزيمة بورتو السويس ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتمكن الزمالك من هزيمة مركز شباب منية سمنود بهدف واحد.

دور ال 32 كأس مصر

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