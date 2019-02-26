كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت حصري

يتحدى ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، عندما يلتقي الفريقان، اليوم الأحد، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن ليفربول يبحث عن تحقيق الفوز في الدورين الأول والثاني ضد الشياطين الحمر، وذلك لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

تقام مباراة ليفربول ومانشيستر يونايتد مساء اليوم السبت 24/2/2019 في اطار بطولة الدوري الانجليزي الممتاز

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خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد اليوم الأحد 24-2-2019 والتي ستقام في الرابعة وخمس دقائق عصر اليوم.

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