مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا بث مباشر

نقدم لكم مشاهدة مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، والقنوات المتخصصة في نقل المباراة بشكل مباشر وحصري، نادي يوفنتوس الذي يقترب من تحقيق لقب الدوري الإيطالي رويدا رويدا، يحث يسير بخطى ثابتة تماما في مسابقة الدوري، خاصة بعد الخروج المغيب من الكأس، وبعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد منذ أيام بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا، مباراة هامة من أجل الخروج من أثر هذه الهزيمة، الفوز في هذه المباراة لنادي يوفنتوس يصل بفارق النقاط إلى 19 نقطة كاملة عن أقرب المنافسيه وهو نادي نابولي، على الجانب الاَخر يطمح نادي بولونيا في الاستفادة من عنصر الأرض والجمهور، وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية على الأقل من هذه المباراة، خاصة في ظل قوة فريق نادي يوفنتوس، وفي ظل قوة الأسامي التي يمتلكها اليوفي.

تقام مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم على ملعب ريناتو دال آرا، هو الملعب المخصص لنادي بولونيا، ويتسع هذا الملعب إلى 39 ألف متفرج ومشاهد، يقع الملعب في مدينة بولونيا بإيطاليا، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين كانت في كأس إيطاليا، حيث كان في دور الـ 16، وأقيمت المباراة وقتها على نفس الملعب الذي سيقام عليه مباراة اليوم، وانتهت بفوز نادي اليوفي بهدفين نظيفين سجل الهدف الأول فيديريكو بيرنارديسكي، وسجل الهدف الثاني اللاعب مويس كين، وانتهت بنفس النتيجة مباراة الدور الأول في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والذي أقيم في الأسبوع السادس، وسجل الهدفين كل من باولو ديبالا وبلاز ماتويدي وتابع معنا على العراق نيوز المباراة.

يلا شوت مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الإيطالي الممتاز 2018/2019 كورة أون لاين

تقام مباشر مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر (16:00)، الخامسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (17:00)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط، تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 4، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق خالد الحدي، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإيطالي جيانباولو كالفاريزي، صاحب الـ 43 عام.

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