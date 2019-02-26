كورة أون لاين مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019

نقدم لكم مباشر مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة كلاسيكو جديد في الدوري الإنجليزي، قمة نارية، نادي لفربول الغائب عن منص التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ عام 1990، يطمح هذا الموسم في تحقيق اللقب في ظل المنافسة الكبيرة على الصدارة هذا الموسم مع يورجن كلوب، على الجانب الاَخر مانشستر يونايتد الذي يحاول الاقتراب رويدا رويدا من المراكز الثلاثة الأولى، خاصة بعد النتائج السلبية التي كان يعاني منها الفريق في بداية الموسم، ولكن بعد تغيير الإدارة الفنية، أصبح لنادي يونايتد شكل مغاير تماما عن الذي بدأ به هذا الموسم، مباراة على صفيح ساخن ومن الصعب التوقع بالفائز من هذه المباراة، يلعب في هذا الدور الدوافع أكثر لدى اللاعبين، وسيكون للجماهير دور أيضا، كل هذه الأمور ستحدد الفائز في هذه المباراة المرتقبة.

تقام مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، حيث تقام المباراة على ملعب اليونايتد “أولد ترافورد”، الملعب الذي يقع في مدينة مانشستر، من المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت مصر، وبتوقيت السعودية ستبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والخمسة دقائق، مباراة منتظرة من كافة أنحاء العالم، صلاح يحاول أن يسجل هدف أو أكثر وذلك من أجل المنافسة على لقب الحذاء الذهبي، اللقب الذي حصل عليه الموسم السابق بعد تصدره ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

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تعتبر هذه المباراة هي المباراة الأولى في الخمسة مباريات القوية جدا والهامة جدا لنادي ليفربول في المسابقات التي يشارك بها بشكل إجمالي، حيث تبدأ بيونايتد ثم واتفورد وإيفرتون وبيرنلي وفي الأخير المباراة القوية التي ستكون أمام نادي بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، تذاع مباراة اليوم بين الريدز والشياطين الحمر على مجموعة قنوات بين سبورت، ومن المنتظر أن تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق المصري علي محمد علي.

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تشكيلة نادي ليفربول المتوقعة

في حراسة المرمى: أليسون.

أليسون. في خط الدفاع: ترينت أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون.

ترينت أرنولد وماتيب وفان ديك وروبرتسون. في خط الوسط: هندرسون وفينالدوم ونابى كيتا.

هندرسون وفينالدوم ونابى كيتا. في الهجوم: ساديو ماني ومحمد صلاح وفيرمينو.

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