بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019 | يلا شوت

نقدم لكم اليوم بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة من مباريات القمة، مباراة دائما وأبدا تحظى بالقوة والندية، مباراة بين أكثر ناديين تحقيقا للقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول يطمح في هذه المباراة بتحقيق الفوز والانتصار، وذلك من أجل استكمال مشوار المنافسة على اللقب، من أجل تصدر جدول الدوري ومن أجل الابتعاد عن كل من مانشستر سيتي وتوتنهام، مباراة لن تكون سهلة للريدز خاصة أن المباراة تقام خارج ملعبهم، على الجانب الاَخر نادي مانشستر يونايتد بشكل جديد خلال الفترة الاخيرة، يطمحون في تحقيق الفوز والانتصار، وذلك من أجل الاقتراب رويدا رويدا من المركز الثالث والابتعاد عن تشيلسي واَرسنال، الكراسي الموسيقية بدأت في الظهور داخل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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تقام مباشر مباراة اليوم بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب الشياطين الحمر “أولد ترافورد”، الملعب الذي يقع في مدينة مانشستر بانجلترا، ويتسع هذا الملعب إلى 76 ألف متفرج ومشاهد، مباراة الدور الأول والتي أقيمت في الأسبوع السابع عشر من هذا الموسم، تعتبر المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مع بعضهم البعض، وانتهت المباراة بفوز نادي ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل الهدف الأول لنادي ليفربول ساديو ماني، وسجل الهدفين الثاني والثالث شيردان شاكيري، وسجل الهدف الوحيد لنادي مانشستر يونايتد اللاعب جيسي لينجارد، صرح ماني بأنه واثق من الفوز في هذه المباراة أمام الشياطين الحمر، وذلك من أجل استكمال المنافسة على اللقب.

يلا شووت مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي كورة أون لاين

تقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت مصر (16:05)، الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية (17:05)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل مباشر وحصري، تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 2 وفقا لما أعلنته إدارة القناة، يشرف بالتعليق على هذه المباراة الشيقة المعلق المصري علي محمد علي.

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