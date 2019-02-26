ملخص مباراة السعودية والعراق

أقيمت أمس الإثنين الموافق 15-10 مباراة السعودية والعراق ضمن مباريات الدورة الرباعية الدولية والمعروفة بمسمى السوبر كلاسيكو، وقد انتهت مباراة السعودية والعراق بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم في شباك الآخر.

نتيجة مباراة السعودية والعراق

أقيمت أمس مباراة سوبر كلاسيكو والتي قد جمعت بين كل من المنتخب العراقي بالمنتخب السعودي، وقد كانت مباراة السعودية والعراق جيدة من قبل الطرفين حتى خرجت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، وعن مجريات المباراة فقد دخل المنتخب السعودي لتلك المباراة بعد التغيرات الطفيفة عن المباراة التي قد سبقتها وجمعته بالمنتخب البرازيلي، وقد كانت من بين تلك التغيرات حارس المرمى حيث قد حرس مرمى الأخضر خلال مباراة أمس اللاعب مصطفي الملائكة بدل من العويس والذي قد حصل على كارت أحمر خلال مواجهة السليساو.

وقد تمكن المنتخب السعودي من السيطرة على مجريات الشوط الأول بدون إحراز أهداف حيث قد انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي، وخلال الشوط الثاني قام المنتخب السعودي بعدة تغيرات وهي أن دفع المدير الفني للمنتخب بكل من هتان باهيري وعبد العزيز البيشي وحسين عبد الغني، وعلى الرغم من تلك التغيرات التكتيكية للمنتخب السعودي فقد تمكن العراق من إحراز الهدف الأول لهم خلال الدقيقة 71 من خلال اللاعب مهند على.

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حيث قد قام بتسديدخ قوية على يسار حارس المرمى من على حدود منطقة الجزاء، وقبل نهاية المباراة عاد الفريق السعودي إلى المباراة مرة أخرى بالهدف الذي تمكن من إحرازه البديل اللاعب عادل البيشي، يذكر أن المنتخب السعودي قد سبق وخسر مباراته الماضية أمام نظيرة البرازيلي بهدف وحيد دون رد خلال أولى مباريات المنتخب الأخضر في البطولة الودية، وعلى الجانب الأخر فقد سقط العراق سقطه مدوية أمام المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف مقابل لا شي.

يذكر أن الاستفتاء الذي تم قبل المباراة التي قد جمعت بين العراق والسعودية قد كان لصالح المنتخب العراقي رجوعا إلى المباريات التي قد جمعت بين كل منهم في البطولات حيث قد تمكن المنتخب العراقي في الفوز بعدد 16 مباراة ودية في حين فاز الفريق السعودي بعدد 10 مباريات فقط ودية، ولكن المباراة قد خالفت جميع التوقعات وخرجت بالتعادل الإيجابي. مباراة السعودية والعراق

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