مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو يلا شوت في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019

نقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو ضمن منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم موسم 2018/2019، مباراة هامة جدا للفريق الأبيض في مشوار التأهل إلى الأدوار القادمة في هذه البطولة، حيث مطالب الزمالك بالفوز بهذه المباراة بأي شكل من الأشكال وذلك من أجل الإبقاء على فرص الصعود إلى الأدوار القادمة، خاصة بعد الخسارة أمام الفريق الكيني والتعادل أمام نصر حسين داي في الدقائق الأخيرة من المباراة، مباراة اليوم مطالب فيها لاعبي الزمالك بالتركيز بشكل أكبر، وذلك من أجل حصد الثلاثة نقاط التي تدخل الفريق في المنافسة على الصعود، حيث سيتوجه نادي الزمالك مباشر في الجولة القادمة لمواجهة نادي بترو أتلتيكو مرة أخرى ولكن هذه المباراة في أنغولا، وسيكون هناك مطالب الزمالك بتحقيق نتيجة إيجابية على الأقل، أو خطف الثلاثة نقاط والفوز.

مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو

تقام مباشر مباراة اليوم بين الزمالك وبترو أتلتيكو على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، الملعب المخصص لنادي الزمالك في البطولة الأفريقية، المتاح من الجماهيرة في هذه المباراة 10 ألاف متفرج فقط من جمهور الأبيض، لم يسبق أن لعب الفريقين ضد بعضهم البعض، حيث تعتبر هذه هي المباراة الأولى التي تجمع الفريقين، من المتوقع أن يدخل الزمالك بتشكيل متكون من محمود جنش في حراسة المرمى، وعبد جمعة ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز في خط الدفاع، وفرجاني ساسي وطارق حامد وإبراهيم حسن ومحمود كهربا ويوسف أوباما في خط الوسط، ويقود هجوم نادي الزمالك المغربي خالد بوطيب، يغيب عن هذه المباراة المدافع محمود علاء وذلك للإصابة بعد مباراة انبي.

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يلا شوت مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في كأس الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2019 كورة أون لاين

تقام مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر (21:00)، العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية (22:00)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت صاحبة حقوق بث مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية موسم 2019 بشكل مباشر وحصري، تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 1، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق المصري محمد فوزي، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الموريتاني بايدا دحان كحكم ساحة.

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