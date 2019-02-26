كورة أون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي يلا شوت في الدوري الإسباني الممتاز 2018/2019

نقدم لكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2018/2019، والقنوات الناقلة للمباراة بشكل مباشر وحصري، نادي ريال مدريد الذي يبحث عن المركز الثاني وملاحقة نادي برشلونة، خاصة بعد الخسارة في الأسبوع الماضي في مفاجأة غريبة أمام نادي جيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد، ريال مدريد طموحه في هذه المباراة على الثلاثة نقاط ولا بديل عنهم، وذلك من أجل ملاحقة كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة أصحاب المركز الأول والثاني، على الجانب الاَخر صاحب الأرض والجمهور نادي ليفانتي، يطمح في الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، خاصة أن المباراة تقام على أرضه ووسط جماهيره، وبالتالي ستكون دوافع الفوز أو على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الكبير الإسباني نادي ريال مدريد.

تقام مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم على ملعب سيوتات دي فالنسيا، وهو الملعب المخصص لنادي ليفانتي، ويقع هذا الملعب في مدينة فالنسيا بإسبانيا، يتسع هذا الملعب إلى 25 ألف متفرج ومشاهد، المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين كانت في الدور الأول من هذه المسابقة 2018/2019، وكانت المباراة تحديدا في الأسبوع التاسع، وانتهت بفوز نادي ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد، أحرز هدفي نادي ليفانتي كل من خوسي لويس موراليس و روجر مارتي سالفادور من ضربة جزاء، وأحرز هدف نادي ريال مدريد البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، المباراة القادمة لنادي ريال مدريد ستكون أمام برشلونة في كأس ملك اسبانيا، وبعدها مباشرة مباراة الكلاسيكو مرة أخرى، ولكن هذه المرة في الدوري الإسباني.

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مباشر مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 2018/2019 مشاهدة مباشرة يلا شوت

تقام مباشر على يلا شوت مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 24 من فبراير الجاري، تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر (21:45)، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية (22:45)، تذاع المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت صاحبة حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط، تذاع المباراة تحديدا على قناة beIN SPORTS HD 3، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق خليل البلوشي، يقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإسباني ايغليسياس فيلانويفا ايغناسيو صاحب الـ 44 عام.

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