تردد قناة بي اوت كيو beoutQ الجديد استقبال الاشارة الناقلة لمباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد

تردد قناة بي اوت كيو من الترددات الاكثر بحث عبر شبكة الانترنت من بين القنوات الرياضية المختلفة حيث تطرح القناة الفضائية الرياضية مختلف المباريات التي تطرح على القنوات المشفرة الأخرى مما يجعلها منافس قوي وشرس في القضاء على احتكار القنوات الأخرى لبث المباريات.

تشهد مجموعة قنوات بي أوت كيو حالة من عدم الاستقرار على مختلف الرسيفرات التي كانت تعمل عليها، وقد يبدو أن الأمر هذا يرجع لاحتكار تشغيل القنوات عبر أجهزتها فقط.

وتصل قيمة الاشتراك لمدة عام على أجهزة بي اوت كيو 2000 جنيه مصري، وتعمل مجموعة قنوات بي اوت كيو الفترة الحالية من خلال الإشتراك الرسمي عبر الأجهزة الخاصة بها أو من خلال سيرفرات IPTV على أن تكون السرعة أكثر من 4 جيجا.

تردد قناة بي اوت كيو

التردد الترميز معامل الخطأ 11919H 27500 5/6

في نبأ عاجل لها أعلنت مجموعة قنوات بي أوت كيو عن إضافة بعض القنوات الحديثة لها كما اشتغلت القنوات الفضائية على بعض أجهزة رسيفر تايجر، ستار سات.

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تعمل مجموعة القنوات أيضا على الأجهزة الحديثة التي تكون داعمة لتقنية H256 حيث يكون ذلك مدون على الكرتونة الخاصة بالرسيفر لذا يجب معرفة ذلك أولا.

تقدم مجموعة القنوات العديد من البرامج والمباريات الرياضية الهامة بجودة عالية، كما تنافس وبقوة مجموعة قنوات بين سبورت مما جعل الكثير يطلقون أنها ستعمل على الاحتكار التي تقوم به القناة الفترة الحالية.

تردد قناة بي اوت كيو beoutQ

مع البث المميز لقناة بي اوت كيو أكدت عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة البث الخاص بها عقب التوقف لمدة أسابيع أدى لحالة من البحث الدائم عن حقيقة توقف القنوات عن البث نهائيا، ولمنها سرعات ما عادت مجددا من خلال البث لجميع المباريات والبرامج الخاصة بها.

كما عادت لتعمل على بعض الأجهزة بنفس الجودة المعتاد عليه المشاهدين لها، كما اعلنت عن زيادة بعض القنوات عبر البث الخاص به لمزيد من النجاح والمنافسة للقنوات الأخرى التي تعمل على احتكار البث والمشاهدة، وهو ما يجعلها من أهم القنوات التي تحظى بمشاهدة ومتابعة كبيرة.

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