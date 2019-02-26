ضمن تصفيات امم افريقيا 2019 تمكن منتخب تونس من تحقيق فوز على النيجر في المباراة التي قد جمعت بين الثنائي يوم السبت 13 أكتوبر الجاري، وقد أقيمت المباراة على ملعب رادس في منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريقيا 2019، وقد تمكن تسجيل الهدف الوحيد لمنتخب تونس اللاعب ياسين مرياح خلال الدقيقة 17 من اللقاء.

مجموعة مصر في تصفيات امم افريقيا 2019

تمكنت تونس أمس السبت من خلال المباراة التي جمعت بينها وبين النيجر في الجولة الثالثة عشر في البطولة من الفوز وصدارة مجموعتها وقد أضاع نجوم الفريق التونسي الكثير من الفرص خلال المباراة وكانت المباراة من الممكن أن تكون أفضل من ذلك من حيث النتيجة، وبتلك النتيجة فقد تمكن المنتخب التونسي من صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط وقد جاء المنتخب المصري في المركز الثاني من المجموعة برصيد نقاط 6.

وعن المنتخب المصري فقد تمكن من الفوز على ضيفه منتخب سوايزلاند بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي قد أقيم يوم الجمعة الماضية على ملعب السلام وعن ترتيب الفرق في الجولة الثالثة في تصفيات امم افريقيا 2019 لمجموعة الفريق المصري فقد جاءت على النحو التالي:

جاء المنتخب التونسي في الصدارة برصيد نقاط 9.

يحتل المركز الثاني المنتخب المصري برصيد نقاط 6 بعد الفوز على سوازيلاند.

بينما يحتل المرتبة الثالثة من المجموعة المنتخب سوازيلاند بعدد نقاط واحدة فقط.

بينما يأتي النيجر في المرتبة الرابعة برصيد نقاط واحد مع اختلاف الكثير من التفاصيل عن عدد الأهداف الخاصة بكل فريق على حدى.

وعن الجولة الرابعة من مباريات بطولة تصفيات امم افريقيا 2019 فسوف تقام غدا الثلاثاء الموافق السادس عشر من أكتوبر الجاري، ومن المحتمل أن يرحل الفريق الوطني لملاقاة سوازيلاند بينما يستضيف النيجر المنتخب التونسي وعن باقر المنتخبات الأفريقية في المجموعات الخاصة به فقد تمكن منتخب جنوب أفريقيا من اكتساح منتخب سيشل وأصبح اليوم متصدر للمجموعة الخامسة من البطولة، بعد الهزيمة الساحقة التي قد تمكن المنتخب المصري من تحقيقها على أرشه فسوف تكون مباراة العودة بنسبة كبيرة لصالح المنتخب المصري ويحتاج فقط المحافظة على النتيجة.تصفيات امم افريقيا 2019

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