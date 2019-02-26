مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019 كورة...

الصراع التاريخي يتجدد بين الغريمين يونايتد و ليفربول، يونايتد يسعى جاهدا أن يكون من ضمن قائمة الأربعة الكبار و ليفربول لا يمكنه تفريط أي نقطة في ظل الملاحقة الشرسة من السيتي، نادي ليفربول الذي يرغب في تخطى نادي مانشستر سيتي الذي يلعب اليوم أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة، ويونايتد الذي يطمح في استغلال تعثر نادي توتنهام أمس، والأقتراب رويدا رويدا من المركز الثالث، خاصة أن الفريق لديه معنويات مرتفعة للغاية بعد النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الدوري خلال الفترة الأخيرة، عقب تغيير الإدارة الفنية.

استطاع الفرنسي بول بوغبا أن يسجل ثمانية أهداف في اَخر تسعة مباريات له مع اليونايتد، واذا استطاع أن يسجل في مباراة اليوم سيكون أول لاعب في مانشستر يونايتد يحرز أهداف في خمسة مباريات متتالية منذ فان بيرسي الذي فعلها في عام 2013، وفي حالة احراز محمد صلاح هدف اليوم يصبح أسرع لاعب يحرر 50 هدف في ناد واحد، وسيكون أول هدف له في مرمى مانشستر يونايتد، حيث لم يسبق له أن سجل في مرمى الشياطين الحمر

Advertisements

مباشر مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي مشاهدة يلا شوت

تقام المباراة اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق عصرا بتوقيت مصر، الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت المملكة العربية السعودية، من المنتظر أن تذاع المباراة على قناة beIN SPORTS HD 2، يشرف على التعليق في هذه المباراة المعلق المصري علي محمد علي، ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي الإنجليزي مايكل أوليفير.

استطاع مانشستر يونايتد في الفوز في سبعة مباريات من اَخر تسعة مواجهات بين الفريقين على ملعب اليونايتد، حيث تعادل في مباراة وخسر في الأخرى، الفوز الأخير لليفر على ملعب الشياطين كان في عام 2014، فاز ليفربول في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل واحد، ويطمح في تكرار الفوز كما حدث في عام 2014، في اَخر سبعة مواجهات لم تظهر البطاقة الحمراء في لقاء الفريقين، ساديو ماني اذا استطاع التسجيل اليوم يصبح اللاعب الخامس الذي سجل في خمسة مواجهات متتالية في البريميرليغ.

Post Views: 87