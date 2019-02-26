مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مباشر يلا شوت في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2019 كورة أون لاين

نقدم لكم متابعة مباشرة لمباراة الزمالك وبترو أتلتيكو ضمن منافسات الأسبوع الثالث من دور المجموعات في كأس الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم موسم 2018/2019، نادي الزمالك الذي يطمح في تحقيق الفوز والانتصار الأول له في دور المجموعات، بعد خسارة وتعادل مخيب في الجولة الأولى والثانية، وأيضا لا بديل عن الفوز لنادي الزمالك وذلك من أجل مواصلة المنافسة على الأدوار القادمة، حيث خسارة الزمالك اليوم تعني صعوبة الصعود إلى الأدوار القادمة، مباراة سهلة لنادي الزمالك، في ظل الأسامي التي يمتلكها الفريق، وفي ظل المعنويات المرتفعة لدى الفريق والأداء الذي يقدمه اللاعبين خلال الفترة الأخيرة مع جروس.

تقام المباراة اليوم الأحد 24 فبراير، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ستكون المباراة مذاعة مباشرة على قناة beIN SPORTS 1 HD، يشرف بالتعليق على هذه المباراة المعلق المصري محمد فوزي، وستكون المباراة أيضا متاحة على قناة النيل الأرضية والقناة الثانية الأرضية، يقود المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة الحكم الدولي بايدا دحان كحكم ساحة.

مباشر مشاهدة مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في كأس الكونفيدرالية 2019 يلا شوت

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يقبع نادي الزمالك في المركز الرابع بنقطة واحدة، حصدها من التعادل أمام نادي نصر حسين داي الجزائري، ويقع نادي بترو أتلتكو في المركز الثالث بثلاثة نقاط، وذلك بعد الفوز على غور ماهيا الكيني في الجولة السابقة، فوز الزمالك اليوم في المباراة يصل به إلى المركز الثاني، خاصة بعد أن استطاع نادي غور ماهيا الفوز على نادي نصر حسين داي في المباراة التي جمعتهم منذ قليل بهدفين نظيفين جعلته يتصدر ترتيب المجموعة بثلاثة نقاط، مباراة هامة جدا للمارد الأبيض في مشوار الكونفيدرالية وسيتحدد عليها الكثير من الأمور في مشوار الزمالك في البطولة الأفريقية هذا الموسم.

من المحتمل أن يبدأ نادي الزمالك بتشكيلته المعتادة والمكونة من محمود جنش في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع من اليمين إلى اليسار حمدي النقاز ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة، ثنائي خط المنتصف فرجاني ساسي وطارق حامد، ويلعب صانع الألعاب يوسف أوباما، وثلاثي المقدمة محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن (أحمد سيد زيزو) وخالد بو طيب، يغيب عن الزمالك المدافع الهداف محمود علاء وذلك للإصابة.

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