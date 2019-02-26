القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي في إياب ربع نهائي بطولة زايد للإندية...

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والهلا السعودي،يحل نادي الهلال السعودي ضيفا ثقيلا اليوم على فريق الاتحاد السكندري زعيم الثغر في استاد الاسكندرية في إطار مباراة إياب الدور ربع لبطولة كأس زايد للبطولة العربية في مواجهة صعبة للغاية بل مهمة مستحيلة لأبناء المرسي أبو العباس الذين تعرضوا لهزيمة ثقيلة خلال مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة مما يتطلب منه الفوز بأربعه أهداف نظيفة أن اراد الصعود.

مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي

مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي يدخلها الاتحاد السكندري رافعا شعار ” رد الاعتبار” فهو يسعى للثأر من هزيمته الثقيلة في مباراة الذهاب بثلاثية حتى وأن لم يتمكن من الصعود، حيث طالبت جماهير الإسكندرية العاشقة لزعيم الثغر لاعبيها وجهازها الفني بتحقيق الفوز على فريق الهلال لرد أعتبار سيد البلد بشكل خاص والكرة المصرية بشكل عام.

ومن المتوقع أن يعتمد المخضرم حلمي طولان المدير الفني للاتحاد السكندري على خطة هجومية باحتة منذ الدقيقة الأولي من عمر اللقاء أملا في خطف هدف مبكر يربك حسابات المنافس ويفتح أمامه المباراة، حيث يمني طولان وجهازه الفني وعلي رأسهم وليد صلاح الدين النفس بأحراز هدفين خلال الشوط الأول ليدخل الشوط الثاني وهو يحتاج إلى هدف واحد للعودة للمباراة والبطولة من جديد، مع التأمين الدفاعي الجيد والتنبيه على مدافيعه بعدم التقدم للإمام خوفا من المرتدات السريعة التي يجيدها الضيف والتي أرهقه بها خلال مباراة الذهاب بعد التقدم بهدفين.

Advertisements

موعد مباراة الاتحاد السكندري والهلال اليوم

السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

السابعة مساءا بتوقيت السعودية.

السابعة مساءا بتوقيت فلسطين.

السابعة مساءا بتوقيت اليمن.

السابعة مساءا بتوقيت العراق.

الخامسة مساءا بتوقيت تونس.

الخامسة مساءا بتوقيت الجزائر.

الثامنة مساءا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي اليوم

تذاع مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي اليوم عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2 hd باعتبارها المالكة لحقوق البث المباشر بشكل حصري.

هذا وقد اسند الاتحاد العربي لكرة القدم الإدارة التحكيمية لمباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي اليوم للحكم الجزائري مصطفي غربال، الذي يعتبر واحدا من أحسن الحكام الجزائريين.

Post Views: 35