بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مشاهدة أون لاين في كأس الكونفيدرالية 2019 يلا شوت

نقدم لكم متابعة بث مباشر مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو في مباراة هامة جدا للمارد الأبيض في مشوار البطولة، مباراة لا بديل عنها للفوز لنادي الزمالك، حيث أي تعثر يضع الزمالك في موقع صعب للغاية داخل ترتيب المجموعة، مباراة على الورق سهلة لنادي الزمالك، خاصة أن المباراة تقام على أرضهم ووسط جماهيرهم، فوز الزمالك اليوم بهدفين يصعد بالزمالك إلى المركز الثاني على حساب نصر حسين داي الذي خسر اليوم أمام الفريق الكيني متصدر المجموعة، مباراة الزمالك الأخيرة تعادل أمام نصر حسين داي الجزائري في الدقائق الأخيرة، ويطمح الزمالك في عدم تحقيق هذه النتيجة مرة أخرى، وذلك قبل السفر ومواجهة بترو مرة أخرى الأحد المقبل ولكن ستكون المباراة في انغولا.

تبدأ المباراة اليوم الأحد 24 فبراير، ومن المنتظر أن تكون المباراة مذاعة بشكل مباشر وحصري في الشرق الأوسط على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق المصري محمد فوزي، من المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر (21:00)، وستكون المباراة بشكل مباشر أيضا على قناة النيل والثانية الأرضية المصرية، لم يصادف أن تقابل الفريقين مع بعضهم البعض، وتعتبر هذه هي المواجهة الأولى في تاريخ الفريقين أمام بعضهم البعض.

بث مباشر مباراة الزمالك ونصر حسين داي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية كورة أون لاين

Advertisements

‏في شهر فبراير خاض الزمالك 5 لقاءات (3 في الدوري، 2 في الكونفيدرالية)، فاز في مباراتين وتعادل في مثلهم وخسر واحده، سجل الزمالك ثمانية أهداف، وأستقبلت شباكه ثمانية أهداف، وعلى الجانب الاَخر خاض نادي بترو أتلتيكو خمسة مواجهات أيضا في شهر فبراير، ثلاثة مباريات في الدوري ومباراتين وفي الكونفيدرالية، واستطاع الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهم، والخسارة في مباراة واحدة، سجل الفريق أربعة أهداف، وأستقبلت شباكه أربعة أهداف أيضا.

يبحث الزمالك اليوم في تصحيح الصورة، خاصة بعد قلق مشجعيه ومحبيه من تذبذب أداء فريق، بدأها بالخسارة أمام الفريق الكيني والتعادل أمام نصر حسين داي في برج العرب، هذا بالنسبة للكونفيدرالية، وبالنظر لبطولة الدوري، بدأ الأهلي في الأقتراب رويدا رويدا من المارد الأبيض متصدر جدول الترتيب، خاصة بعد التعادل الأخير لنادي الزمالك أمام طلائع الجيش.

Post Views: 212