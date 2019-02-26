ننشر لكم موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة القادمة في ربع نهائي كأس مصر، حيث يحل فريق مصر المقاصة ضيفا ثقيلا على فريق الزمالك في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر 2019، في مباراة من المتوقع لها أن تكون قوية وحماسية بين كلا الفريقين الراغبين في تحقيق الانتصار ومواصلة الزحف نحو الفوز باللقب.

مباراة الزمالك والمقاصة

مباراة الزمالك والمقاصة يراها البعض على الورق سهلة ومحسومة للمارد الأبيض المتصدر لجدول بطولة الدوري حتى الآن، والذي نجح في تحقيق الفوز على فريق المقاصة مؤخرا في بطولة الدوري برباعية مقابل هدف، ولكن المباراة على ارض الواقع ستبدو صعبة جدا لعدة أسباب، أولها أن مباريات الكأس تختلف كل الإختلاف عن بطولة الدوري فمباريتها لبد فيها من فائز ومهزوم وكثيرا ماتشهد مفاجأت، كما أن الزمالك يعاني في الفترة الأخيرة من تذبذب في المستوى والنتائج، والتي كان أخرها تعادله في الدوري بهدفين لكل فريق مع طلائع الجيش، ثم التعادل مرة أخري أمام فريق بترو أتليتكو الإنجولي بهدف لكل فريق في بطولة الكونفدرالية مما أضعف فرصه في الصعود إلى دور الثمانية، وهذا ماقد يستغله المخضرم طلعت يوسف ولاعبيه لزيادة أوجاع الزمالك وتحقيق الفوز.

يدخل الزمالك مباراة المقاصة وهو يسعى لإستعادة الانتصارات الغائبة لمصالحة جماهيره والتقدم خطوة نحو حصد لقب بطولته المفضلة كأس مصر، ولذلك فمن المتوقع أن يعتمد مديرهم الفني السويسري جروس على قوته الضاربة لإنهاء المباراة قبل الذهاب إلى ركلات الترجيح، كما يتوقع أن يشهد تسكيل الفريق عدة تغييرات مثل عودة محمود علاء إلى الدفاع، وأيمن حفني منذ بداية المباراة، وغيرهم من اللاعبين المستبعدين منذ فترة.

أما طلعت يوسف فيدخل مباراة الزمالك وهو يسعى لضرب عصفورين بحجر واحد، وهما الانتقام من الزمالك الذي هزمه بنتيجة ثقيلة برباعية والصعود إلى دور نصف نهائي لكأس مصر، فهو يحلم بتحقيق لقب مع الفريق الفيومي، ومن المتوقع أن يعتمد على خطة دفاعية من وسط ملعبه على أن يعتمد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق لاعبه المهاري محمد مسعد وريكو وغيرهم من اللاعبين في خطف هدف الصعود.

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