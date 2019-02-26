اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته بعد لقاء الجونة

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
كان الجهاز الفني، بقيادة مارتن لاسارتي،منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، أمس الإثنين، بعد تخطي عقبة الجونة
يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على الجونة بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير بالجونة.
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