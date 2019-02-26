تعرف على قائمة وادي دجلة لمواجهة النجوم

أعلن اليوناني تاكيس جونيس، المدير الفنى لفريق كرة القدم بوادي دجلة، قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة النجوم على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.
ويسعي المدرب اليوناني لتحقيق نتيجة إيجابية لكي يهرب من منطقة الهبوط ويسارع كي يبقي فيالممتاز.
وضمت قائمة دجلة لمواجهة النجوم كلاً من
محمد عبد المنصف ، خالد وليد ، إسحاقو يعقوبو ، خالد رضا ، أسامة العزب ، رمزى خالد ، دودو الجباس ، يايا سوماهورو ، مصطفى طلعت ، محمد
ويدخل وادي دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الدوري في المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة، بينما يحتل النجوم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.
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