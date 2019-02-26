رياضة | مؤمن زكريا يكشف كواليس فسخ تعاقده مع أحد السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يكشف كواليس فسخ تعاقده مع أحد السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مؤمن زكريا لاعب الأهلي والذي فسخ إعارته مع نادي أحد السعودي، كواليس الرحيل عن النادي السعودي بعد فترة قصيرة.

وقال مؤمن في تصريحات تلفزيونية :"تعرضت للإصابة في العضلة الأمامية، والتشخيص كان خاطئا وتسبب في إبعادي عن المشاركة مع الفريق".

وأضاف: "أحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة مرة أخرى للانتظام في التدريبات، ولا يوجد لدي أي ضمور في العضلات مثلما تردد".

وتابع: "تم تسوية كافة الأمور مع نادي أحد، وحلت الأزمة سريعا، والنادي لم يقصر معي نهائيا".

وواصل: "سأنتظم في التدريبات الجماعية بالنادي الأهلي، وسأقوم بأداء التدريبات التأهيلية داخل النادي، وحاليا من الصعب المشاركة مع الفريق لذلك سأستغل هذا التوقيت للبقاء مع الأسرة".

وأتم حديثه: "أشكر جماهير الأهلي والزمالك على المساندة الكبيرة التي وجدتها منهما، كما أتوجه بالشكر إلى أسرتي وزملائي اللاعبين".

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