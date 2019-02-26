رياضة | عاجل.. شوبير: مصر هي التاريخ والأهلي والزمالك الأكبر في المنطقة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير: مصر هي التاريخ والأهلي والزمالك الأكبر في المنطقة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإعلامي أحمد شوبير بأن الأهلي والزمالك سيظلان الأكبر في المنطقة من خلال جماهيرهما ومجلس إدارتهما ونجومهما ومبناهما.

وأضاف خلال برنامجه ملعب أون والمذاع عبر فضائية "أون سبورت :" الأمر وصل إلى الموت ولكننا لم نتعظ على الإطلاق".

وتابع "منذ قديم الأذل والعلاقات رائعة بين جميع اللاعبين، لكن الأمر حاليا أصبح مختلف وما يحدث أمر غريب جدا".

وواصل "أعيننا تذهب في الوقت الحالي إلى المشاكل و"الخناقات" وعلى الكبار أن يقومان بحل هذه المشاكل".

وتابع "الخطيب كابتن الأهلي ومنتخب مصر كما أن حسن شحاته صنع تاريخا لمصر فهذا هو الأهلي والزمالك".

واستنكر "لماذا يتم السماح بهذا الصراع فمن يتوج بالدوري مبروك عليه".

وواصل "الحكاية في نهايتها تتويج بالدوري أو الكأس أمر عادي جدا".

وأوضح "مصر هي التاريخ، لا أحد يقدر أن يزرع حالة احتقان في البلد ولم ينجح فيه أحد".

وأتم "ولم ينجح فيه الاستعمار الفرنسي أو البريطاني فالجميع تم طرده وتبقى مصر".

شوبير: ما يحدث بين جماهير الأهلي والزمالك حاليا هزار "رخم أوي"

أبدى الإعلامي أحمد شوبير استيائه الشديد لما يحدث بين جماهير الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، مطالبا الجميع بالهدوء.

وقال "شوبير" خلال برنامج ملعب أون والمذاع عبر فضائية "أون سبورت" :"منذ بداية الدوري المصري هناك أهلي وزمالك وهناك جماهير لهذا النادي ولذاك".

وأضاف: "ننافس بعض ونداعب بعضنا البعض، ونضحك مع بعض.. ومن الممكن أن يكون الهزار بيننا "ثقيل" لكن لا يكون "رخم" مثلما يحدث الآن".

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وتابع: "مصر لن تتحول إلى أهلي وزمالك فقط ولكنها ستبقى مصر .. حضارة، فراعنة، إسلام، مسيحية، فنانيين، رياضيين".

وواصل: "على الجميع أن يعي معنى كلمة مصر، وأي شخص لا بد أن يعلم أن أي أمر يريد الوقيعة بينا لن يحدث".

وأتم: "مصر فوق الجميع.. ليس هناك أزمة أن لا يحصل الأهلي على الدوري فلديه 40 بطولة، والزمالك لديه 12 بطولة أيضا في الكأس الأهلي 36 والزمالك 26 فالتنافس بين كلا الناديين منذ القدم".

شوبير يوجه رسالة للجماهير لتبذ التعصب والفتنة

وجه الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون" عدة رسائل لجماهير الأهلي والزمالك يحثهم من خلالها على العودة إلى التشجيع المثالي ونبذ التعصب والفتنة.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت": "من وقت ظهور التلفزيون في مصر وأنا اتربيت على المنافسة بين الأهلي والزمالك، هنا نجوم وهناك نجوم وكنا نداعب بعضنا بشكل طبيعي، لكنه لم يكن مثلما يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك".

وتابع: "ما يحدث الآن صعب جداً، ومصر لن تتحول إلى أهلي وزمالك، كل واحد مننا لا بد أن يعلم جيداً معنى كلمة مصر التي تضم المثاقفين والرياضيين والفنانين والحضارة والإسلام والمسيحية".

وأضاف: "ما الذي يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك هل هي منافسة على الدوري أم الكأس! سيظل الأهلي والزمالك أكبر فرقتين في المنطقة".

شوبير يخاطب الجماهير: لازم نبقى إيد واحدة.. ومصر فوق الجميع

ناشد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" جماهير كرة القدم المصرية بنبذ العنف وأن يكونوا "يد واحدة" من أجل الحفاظ على وحدة المصريين.

وقال شوبير، في برنامجه على قناة أون سبورت: "بإختصار لازم نكون يد واحدة والبلد دي تقف على رجلها بقوة".

ووجه حديثه للجمهور قائلا: "بلدك وأنا بكلمك تستضيف القمة الأوروبية، وأيضاً فيها رئيس الاتحاد الإفريقي".

واختتم: "في صراع حوالينا في المنطقة، هندخل مصر في خناقة في كرة القدم كمان! يخسر من يخسر ويفوز من يفوز لكن تظل مصر دوماً فوق الجميع".