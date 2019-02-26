رياضة | بيل يقوم بحركة "غير مهذبة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيل يقوم بحركة "غير مهذبة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد الإسباني، بحركة غير مهذبة، حيث توقف عن القيام بعمليات الأحماء قبل دخوله، وقد قرر التَوَقف عن القيام بعمليات الأحماء بعد تغيير فالفيردي و جلس على دكة البدلاء لمدة 5 دقائق قبل الدخول.

وأفادت صحيفة "أس" أن بيل لم يحتفل بهدفه ضد ليفانتي و قام بحركة قبيحة تجاه لوكاس فاسكيز. ليس فقط هذا، و لكن بعد دخول فالفيردي كَـبديل لكروس في الدقيقة 69، بيل قرر من نفسه ان يتوقف عن القيام بعمليات الأحماء و الجلوس على دكة البدلاء.

بينما كان يتعجب زملاءه سيبايوس، مارسيلو و نافاس، مارسيلو قال له ان يعود للأحماءات، لكنه رفض و استمر في الجلوس.

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أسينسيو يقوم بعمليات الأحماء برفقة بينتوس، الذي يرى بيل على دكة البدلاء ولا يقول له شيء، بينما يجلس الويلزي على الدكة و يشرب الماء.

بينتوس عاد إلى دكة البدلاء بعدها بخمس دقائق وتحدث إلى بيل ودعاه ليعود للقيام بعمليات الأحماء، لكن بيل يرفض. حينها، سولاري دعا بيل ليدخل الملعب، رغم من انه لم يقوم بالأحماءات لبضعة دقائق و بيل نفسه تفاجأ.

في الدقائق التي لعبها بيل، كان يبدو مشتت، لكنه تحمل مسؤولية ضربة الجزاء التي حصل عليها كاسيميرو. أحتفاله بالهدف يوضح غضبه من الجميع، تجنب تهنئة الجميع بأستثناء كارفاخال، ناتشو و مودريتش، زميله السابق في توتنهام، الذي حاول ان يقوم بتشجيعه.