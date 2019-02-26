رياضة | خاص - محمود علاء يواصل الغياب عن الزمالك أمام المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - محمود علاء يواصل الغياب عن الزمالك أمام المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الرياضي" أن محمود علاء مدافع الزمالك سيغيب عن المباراة المقبلة للفريق أمام المقاصة في كأس مصر.

ووفقا لمصدر فأن اللاعب مازال يعاني من الام في العضلة الضامة ولن يكون جاهزا لمباراة الكأس المقرر لها الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وضم الجهاز الفني اللاعب للمعسكر قبل مباراة بترو أتليتكو في بطولة الكونفدرالية لتجهيزه لمباراة المقاصة إلا أن اللاعب لن يكون جاهزا لمواجهة الفريق الفيومي.

وخاض اللاعب تدريباته تأهيلية خلال الأيام الماضية وسيواصل تدريباته خلال الأيام المقبلة.

خاص - جروس يرفض مغادرة كهربا لمعسكر الزمالك

كشف مصدر بفريق الزمالك عن استمرار محمود كهربا لاعب الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة.

وكان الزمالك قد واصل الانتظام في معسكره منذ أمس عقب مواجهة بتروأتليتكو استعدادا لمواجهة المقاصة في دور الـ٨ لكأس مصر الأربعاء المقبل.

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وأكد المصدر أن جروس تمسك باستمرار اللاعب ورفض خروجه من المعسكر على الرغم من قرار رئيس النادي بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه بسبب ما بدر منه بالبصق على الجماهير التي هاجمته أمس أثناء خروجه من الملعب بعد تغييره أمام بتروأتليتكو.

ويسعى جروس لإنهاء الأزمة والتدخل للعفو عن اللاعب والاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل الاستفادة الفنية من اللاعب في المباريات المقبلة.