رياضة | عاجل.. شوبير يوجه رسالة للجماهير لتبذ التعصب والعودة للتشجيع المثالي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يوجه رسالة للجماهير لتبذ التعصب والعودة للتشجيع المثالي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون" عدة رسائل لجماهير الأهلي والزمالك يحثهم من خلالها على العودة إلى التشجيع المثالي ونبذ التعصب والفتنة.

وقال شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت": "من وقت ظهور التلفزيون في مصر وأنا اتربيت على المنافسة بين الأهلي والزمالك، هنا نجوم وهناك نجوم وكنا نداعب بعضنا بشكل طبيعي، لكنه لم يكن مثلما يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك".

وتابع: "ما يحدث الآن صعب جداً، ومصر لن تتحول إلى أهلي وزمالك، كل واحد مننا لا بد أن يعلم جيداً معنى كلمة مصر التي تضم المثاقفين والرياضيين والفنانين والحضارة والإسلام والمسيحية".

وأضاف: "ما الذي يحدث الآن بين جمهوري الأهلي والزمالك هل هي منافسة على الدوري أم الكأس! سيظل الأهلي والزمالك أكبر فرقتين في المنطقة".

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خاص - جروس يرفض مغادرة كهربا لمعسكر الزمالك

كشف مصدر بفريق الزمالك عن استمرار محمود كهربا لاعب الفريق في المعسكر المقام ببرج العرب استعدادا لمباراة المقاصة.

وكان الزمالك قد واصل الانتظام في معسكره منذ أمس عقب مواجهة بتروأتليتكو استعدادا لمواجهة المقاصة في دور ال٨ لكأس مصر الأربعاء المقبل.

وأكد المصدر أن جروس تمسك باستمرار اللاعب ورفض خروجه من المعسكر على الرغم من قرار رئيس النادي بإيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق وتغريمه ٣٠٠ ألف جنيه بسبب ما بدر منه بالبصق على الجماهير التي هاجمته أمس أثناء خروجه من الملعب بعد تغييره أمام بتروأتليتكو.

ويسعى جروس لإنهاء الأزمة والتدخل للعفو عن اللاعب والاكتفاء بالعقوبة المالية من أجل الاستفادة الفنية من اللاعب في المباريات المقبلة.