رياضة | ماذا يجب على مدريد تحسينه قبل مباراتي الكلاسيكو ؟

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن هبوط المستوى خلال أسبوع يثير القلق قبل مباراتي الكلاسيكو، الأولى في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، والأخرى يوم السبت في الليجا.
تقوية خط الدفاع.. مباراة جيرونا المخيبة للآمال، فبعد بداية قوية انهار بعدها الفريق وتقبل اللعب والهجمات الخطرة خصوصا على الأطراف حيث تمكن جيرونا من ضرب مارسيلو وأودريوزولا في عديد المناسبات ولم يتمكن الفريق حتى من السيطرة على اللقاء وهو ما قام به ليفانتي كذلك.
للتذكير فإن الشهر الماضي شهد إشهار البطاقة الحمراء في وجه فاران ضد إسبانيول، راموس ضد جيرونا وناتشو ضد ليفانتي. وهي حصيلة تؤكد وجود بعض المشاكل.
إستعادة منتصف الملعب.. لا تبدو ثلاثية كاسيميرو، كروس ولوكا في أفضل أحوالها. لاعبو خط الوسط الثلاثة الذين كانوا حاسمين لتحقيق ثلاثية دوري الأبطال فقدوا الرتم الذي استعادوه قبل فترة قصيرة.
لم يرتكبوا أي مخالفة في ليفانتي وكانت أرقامهم هزيلة في بناء اللعب والاسترجاع.
إنهاء أفضل أمام المرمى.. رغم سوء بناء الهجمة للفريق إلا أنهم حافظوا على عدد محاولاتهم الهجومية. ففي فترتهم الأفضل هذا الموسم بلغ معدل التسديدات 17.5 في المباراة، وهو رقم ارتفع في لقائيي جيرونا وليفانتي ليصل إلى 19 هجمة في المباراة الواحدة.
الإستفادة من دكة البدلاء.. ضد جيرونا لم يصنع أي بديل الفارق بعد نزوله، وأمام ليفانتي حدث نفس الأمر كذلك، لكن المطلوب من سولاري مع اقتراب الكلاسيكو هو أن يستفيد قدر الإمكان من ما يملكه لاعبوه من جودة وأن يمنح ثقته لمن يستحق.