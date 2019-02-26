رياضة | ماذا يجب على مدريد تحسينه قبل مباراتي الكلاسيكو ؟

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن هبوط المستوى خلال أسبوع يثير القلق قبل مباراتي الكلاسيكو، الأولى في كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء، والأخرى يوم السبت في الليجا.

تقوية خط الدفاع.. مباراة جيرونا المخيبة للآمال، فبعد بداية قوية انهار بعدها الفريق وتقبل اللعب والهجمات الخطرة خصوصا على الأطراف حيث تمكن جيرونا من ضرب مارسيلو وأودريوزولا في عديد المناسبات ولم يتمكن الفريق حتى من السيطرة على اللقاء وهو ما قام به ليفانتي كذلك.

للتذكير فإن الشهر الماضي شهد إشهار البطاقة الحمراء في وجه فاران ضد إسبانيول، راموس ضد جيرونا وناتشو ضد ليفانتي. وهي حصيلة تؤكد وجود بعض المشاكل.

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