رياضة | عاجل.. شوبير يستنكر إشعال الفتنة بين الجماهير ويطالب بالهدوء لمصلحة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شوبير يستنكر إشعال الفتنة بين الجماهير ويطالب بالهدوء لمصلحة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" ما يحدث حالياً في الساحة الرياضية وإثارة جماهير الأهلي والزمالك بسبب تأجيل مباريات في الكأس والدوري.

وقال شوبير، عبر برنامجه "ملعب أون"، موجهاً حديثه لجمهور السوشيال ميديا: "ليه تحصل خناقة وتعصب؟ هل ده كله بسبب ماتش كأس ولا بطولة دوري".

وأضاف: "لازم نراعي مستقبل البلد لأنها هتستضيف بطولات قارية بعد شهور، مثل كأس الأمم الإفريقية 2019".

وتابع شوبير: "الإخوة مقدمي البرامج يشعلون الفتنة من أجل الترافيك وبكلمة تابعونا على فيس بوك وتويتر، أنا عندي 2 مليون متابع هل لا أراعي مشاعرهم وكل همي المتابعة؟!".