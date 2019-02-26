رياضة | شوبير يخاطب الجماهير: لازم نبقى إيد واحدة.. ومصر فوق الجميع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوبير يخاطب الجماهير: لازم نبقى إيد واحدة.. ومصر فوق الجميع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه "ملعب أون" جماهير كرة القدم المصرية بنبذ العنف وأن يكونوا "يد واحدة" من أجل الحفاظ على وحدة المصريين.

وقال شوبير، في برنامجه على قناة أون سبورت: "بإختصار لازم نكون يد واحدة والبلد دي تقف على رجلها بقوة".

ووجه حديثه للجمهور قائلا: "بلدك وأنا بكلمك تستضيف القمة الأوروبية، وأيضاً فيها رئيس الاتحاد الإفريقي".

وتابع: "في صراع حوالينا في المنطقة، هندخل مصر في خناقة في كرة القدم كمان! يخسر من يخسر ويفوز من يفوز لكن تظل مصر دوماً فوق الجميع".