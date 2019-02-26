شكرا لقرائتكم خبر عن روما يجدد عقد نجمه ويقطع الطريق على انتر ميلان والان مع التفاصيل

الخليج 365- يقترب نادي روما الإيطالي من تجديد تعاقده مع المهاجم البوسني إيدين دجيكو خلال الفترة القادمة.

وذكر موقع كالتشيو ميركاتو، أن نادي روما يريد تمديد تعاقده مع دجيكو، مع اقتراب انتهاء عقده مع ذئاب العاصمة في عام 2020.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة ضربة موجعة لانتر ميلان الذي كان يهتم بالحصول على خدمات مهاجم روما خلال الصيف القادم بعد وجود أزمة مع الأرجنتيني إيكاردي مهاجم الفريق الحالي.

ولعب دجيكو صاحب الـ32 عاما 21 مباراة هذا الموسم مع ذئاب العاصمة، وسجل 7 أهداف وصنع 3 كما تمكن من تسجيل 5 أهداف في دوري أبطال أوروبا.