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قبل الكلاسيكو بيومين.. نفاذ جميع تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

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موقع نيوز365- كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نفاذ جميع تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جميع تذاكر المباراة المنرتقبة بيعت بالكامل، وهى التى تروحت أسعارها ما بين 75 إلى 265 يورو.

وكان ريال مدريد تعادل 1-1 أمام فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، لتبقى فرصته أفضل في التأهل إلى النهائي وإقصاء حامل اللقب.

 

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