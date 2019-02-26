قبل الكلاسيكو بيومين.. نفاذ جميع تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة

جميع تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن جميع تذاكر المباراة المنرتقبة بيعت بالكامل، وهى التى تروحت أسعارها ما بين 75 إلى 265 يورو.

وكان ريال مدريد تعادل 1-1 أمام برشلونة فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب "كامب نو"، لتبقى فرصته أفضل في التأهل إلى النهائي وإقصاء حامل اللقب.