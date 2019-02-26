الامارات | خالد إسماعيل: النصر يدفع ضريبة الاحتراف والإدارة «ورثت تركة مثقلة بالمشكلات»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم فريق النصر السابق، وأحد أفراد جيل مونديال 90، خالد إسماعيل، أنه كان مرشحاً لتولي الإشراف على رئاسة شركة كرة القدم في ناديه، مؤكداً أن هناك العديد من التفاصيل والأمور التي حدثت، والتي لا يريد الخوض فيها حالياً.
ودعا إسماعيل الأصوات المطالبة برحيل أعضاء شركة القدم، بعد الإخفاقات التي حدثت هذا الموسم، إلى التهدئة، مشدداً على أن الإدارة الحالية لا تتحمل الأوضاع الحالية بسبب التوقيت الذي تسلمت فيه المهمة.
وطالب كذلك بمنح أعضاء شركة كرة القدم في النصر الفرصة بسبب ما سمّاه «التركة المُثقلة»، التي ورثتها من الإدارة السابقة، والتي بحاجة إلى الوقت للإصلاح وتعديل المسار، على حد وصفه.
وشدد خالد إسماعيل على أن النصر يدفع ضريبة الاحتراف بفرض لاعبين عليه يهتمون بالمال أكثر من الدفاع عن شعار النادي، وحمّلهم مسؤولية خروج العميد من البطولات كافة التي شارك فيها هذا الموسم.
وانتقد أداء اللاعب الإسباني نيغريدو، مؤكداً أن اللاعب لم يُحقق الإضافة المطلوبة للنادي بسبب البطء الشديد الذي يُعانيه وتقدّمه في العمر.
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