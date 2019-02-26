الامارات | حمدان بن محمد يشهد تحديات سن الإيذاع في الوثبة

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشهد تحديات سن الإيذاع في الوثبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أمس، منافسات سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة «ختامي الوثبة 2019»، في أبوظبي، الذي تواصل لليوم السادس على التوالي، ويستمر حتى الثاني من مارس المقبل بمشاركة آلاف المطايا من هجن أصحاب السمو الشيوخ وملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتابع سموه منافسات الفترة المسائية، التي أقيمت في الوثبة بأبوظبي، لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، وعدد كبير من ملاك ومحبي سباقات الهجن.

وشهدت الفترة المسائية الصراع على أربعة رموز لسن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ للأبكار والجعدان المحليات والمهجنات، إذ تواصلت المنافسة القوية خلال المهرجان بين الشعارات الكبرى من أجل حصد الناموس.

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وتابعت هجن الرئاسة تألقها بعد أن نجحت في حصد ثلاثة رموز، بعد أن توجت بكأسي الأبكار المحليات والمهجنات وبندقية الجعدان المحليات، بينما انتزعت هجن العاصفة الرمز الرابع ونالت بندقية الجعدان المهجنات.

وكان أول الرموز من نصيب «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، التي استطاعت خطف الرمز بعد منافسة قوية مع «شواهين» من هجن العاصفة، إذ حققت بكرة الرئاسة توقيتاً زمنياً قدره 8.46.03 دقائق، وبتوقيت العاصفة نفسه إلا أن الفيديو حسم النتيجة لمصلحة الشعار الأحمر بفارق بسيط للغاية، لتحصد الرئاسة كأس الأبكار المحليات، بالإضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، فيما جاءت في المركز الثالث «بحور» لسمو الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بقيادة المضمر جمعة عتيق الرميثي. وسجل «شاهين» الرمز الثاني لهجن الرئاسة، بعد أن انتزع بندقية الجعدان المحليات في الشوط الرئيس الثاني وسط تألق من المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، إذ سجل القعود توقيتاً زمنياً قدره 8.54.8 دقائق، فيما حل في المركز الثاني «شاهين» لهجن الرئاسة أيضاً مع المضمر نفسه بتوقيت قدره 8.55.9 دقائق، بينما ذهب المركز الثالث لـ«أدهم» من هجن الرئاسة بقيادة المضمر أحمد مطر ماجد الخييلي.

وأكمل الشعار الأحمر هاتريك رموز الإيذاع بفوز «الشاهينية» بقيادة المضمر راشد محمد بالسم المنصوري بكأس الأبكار المهجنات، لتضيف الرمز الثالث لهجن الرئاسة أمس، محققة زمناً قدره 8.49.9 دقائق، حيث استطاعت خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة، متفوقة على «حكمة» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، التي حلت في المركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب «العزرة» لهجن العاصفة.

وأهدى القعود «مولع» بقيادة المضمر غياث الهلالي، هجن العاصفة، الرمز الرابع، في ختام أشواط الرموز لسن الإيذاع، بعد أن نجح في انتزاع بندقية الجعدان المهجنات، إذ سيطر «مولع» على منافسات الشوط، ووصل إلى خط النهاية دون منافسة من بقية المطايا المشاركة، بتوقيت زمني قدره 8.48.3 دقائق، وجاء في المركز الثاني «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري، وفي المركز الثالث حل «شاهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي.