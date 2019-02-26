الامارات | الوحدة يضم الغساني في القائمة الآسيوية بديلاً لباتنا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يضم الغساني في القائمة الآسيوية بديلاً لباتنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اللاعب يحيى الغساني. من المصدر

قرّرت شركة كرة القدم بنادي الوحدة قيد اللاعب يحيى الغساني في قائمة الفريق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا في نسخته الجديدة 2019، ليكون الأجنبي الرابع بجانب الثلاثي الأرجنتيني سباستيان تيغالي، والكوري الجنوبي شانج ريم، والبرازيلي ليوناردو دي سوزا.

وأفادت الشركة، في بيان رسمي لها أمس، بأن قرار قيد اللاعب يحيى الغساني في قائمة الفريق الآسيوية جاء وفقاً لقرار المدير الفني للفريق، الهولندي هينيك تين كات.

وقيّد الغساني بديلاً للمغربي مراد باتنا الذي تقرر استبعاده من القائمة، بسبب ادعائه الإصابة قبل مباراة الوصل الأخيرة في الجولة السادسة من منافسات الدوري، ورفضه اللعب بديلاً في الشوط الثاني، وكذلك ثبوت ادعائه الإصابة في مباريات سابقة تم خلالها استبعاده من التشكيلة الأساسية ووضعه على دكة البدلاء، وفق بيان سابق للنادي.

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ويشارك الوحدة في المجموعة الثانية التي تضم معه فرق الاتحاد السعودي ولوكوموتيف الأوزبكي والريان القطري، فيما يبدأ الوحدة مشواره الإثنين المقبل بلقاء لوكوموتيف.

من جانبه، أكد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة الهولندي تين كات، في مؤتمر صحافي أمس، أنه يتضامن تماماً مع قرار إدارة النادي باستبعاد المهاجم المغربي مراد باتنا من القائمة الآسيوية، مشيراً إلى أن إدارة النادي هي المسؤولة عن قرار استبعاد باتنا من القائمة الآسيوية، وأن اللاعب هو من وضع نفسه في هذا المأزق الكبير.

وأوضح تين كات أن «مراد باتنا بدأ التمرد على الفريق في معسكر البحرين الخارجي الذي أقامه الوحدة خلال فترة توقف الدوري في شهر يناير الماضي، ورفض الانصياع لقرارات الجهاز الفني، وكان يرفض اللعب في المباريات الودية بحجة معاناته من الإصابة، وأنه لا يملك الحماس من أجل اللعب، وتكرر الأمر في مباراة دبا بالجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، وتأكد الجميع بأن اللاعب لا يريد اللعب، لذلك كان قرار الاستبعاد من المباراة، وتطور الأمر في مباراة الوصل الأخيرة ورفض اللاعب أيضاً اللعب بديلاً».

وقال تين كات: «هناك مبدأ مهم عندي هو أن اللاعب الذي لا يعطي بحماس كبير لن يكون له مكان في الفريق».