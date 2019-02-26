الامارات | تصفيات كرة قدم الصالات لدورة ند الشبا تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تصفيات كرة قدم الصالات لدورة ند الشبا تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التصفيات تقام بمشاركة 12 فريقاً. من المصدر

تنطلق في الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم بصالة المنارة الرياضية منافسات تصفيات كرة قدم الصالات للنسخة السابعة من دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

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وتستمر التصفيات حتى بعد غدٍ، بمشاركة 12 فريقاً تم توزيعها على ثلاث مجموعات، وستتأهل ستة فرق فائزة بالمركزين الأول والثاني من كل مجموعة في التصفيات إلى نهائيات البطولة، التي ستقام في مجمع ند الشبا الرياضي خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب الفرق الأربعة صاحبة المراكز الأربعة الأولى من نسخة العام الماضي.

وكانت اللجنة المنظمة قد أجرت قرعة توزيع الفرق الـ12 في التصفيات، بحضور عدد من ممثلي الفرق، وضمت المجموعة الأولى فرق: فكتوري، العبقري، التسامح، والجوارح، وضمت المجموعة الثانية فرق: الشاطئ، الوطنية، دبي، والحجل، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق: الشباب، الذيابة، شباب العين، المفاجأة. وتدشن مباراة فريق فكتوري مع فريق الجوارح التصفيات في الساعة الرابعة والنصف مساءً. من جهة أخرى، تتواصل اليوم منافسات تصفيات الكرة الطائرة التي تقام في مجمع ند الشبا الرياضي، ويلتقي فريق المفاجأة مع فريق البركان، كما يلتقي فريق زعبيل مع فريق بن ثاني.