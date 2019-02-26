الامارات | موراتا يسجل أخيراً مع أتلتيكو

شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يسجل أخيراً مع أتلتيكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - موراتا يقود أتلتيكو للفوز على فياريال. إي.بي.إيه

افتتح المهاجم الدولي، ألفارو موراتا، رصيده التهديفي مع فريقه الجديد أتلتيكو مدريد، وقاده إلى الفوز على ضيفه فياريال 2-صفر، أول من أمس، في المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح موراتا التقدم لأتلتيكو في الدقيقة 31، عندما تلقى كرة عرضية زاحفة من المدافع الدولي البرازيلي فيليبي لويس، فسددها بيسراه على يمين الحارس سيرخيو أسينخو.

وكانت «الثالثة ثابتة» لموراتا، فافتتح التسجيل لفريقه الجديد في خامس مباراة بألوانه في مختلف المسابقات، منذ قدومه من تشلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وكان موراتا سجل هدفين في مرمى فريقيه السابقين: ريال مدريد في الدوري المحلي، ويوفنتوس في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، لكنهما ألغيا بداعي التسلل بعد اللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو (فار).

وعزز ساوول نيغويز تقدم أتلتيكو المنتشي بفوزه الثمين على ضيفه يوفنتوس (2-صفر) في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية، عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دييغو كوستا، بديل موراتا، فكسر مصيدة التسلل وتوغل داخل المنطقة ولعبها ساقطة داخل المرمى، مستغلاً خروج الحارس أسينخو لقطعها (88).

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وتغلب أتلتيكو على منافسه للمرة الأولى منذ 29 أبريل 2015، وعزز موقعه في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، معيداً الفارق إلى سبع نقاط بينه وبين برشلونة المتصدر وحامل اللقب، والذي كان عاد بفوز غالٍ من الأندلس بتغلبه على مضيفه إشبيلية 4-2، بينها «هاتريك» لنجمه وقائده الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي. أما فياريال فعاد إلى الهزائم، بعدما كان حقق فوزه الأول في الدوري منذ 25 نوفمبر، بثلاثية نظيفة على ضيفه إشبيلية الأحد الماضي.

وهي الخسارة العاشرة لفياريال هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز الـ18، أول المراكز المؤدية إلى الهبوط للدرجة الثانية.

موراتا افتتح التسجيل

لأتلتيكو في خامس

مباراة بألوانه في

مختلف المسابقات.