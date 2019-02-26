الامارات | 4 أرقام عالمية في ألعاب القوى بـ «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أرقام عالمية في ألعاب القوى بـ «دولية فزاع لأصحاب الهمم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد قايد فاز بميدالية برونزية وحقق رقماً آسيوياً جديداً. من المصدر

انطلقت أول من أمس منافسات النسخة الـ11 لبطولة فزاع الدولية لألعاب القوة لأصحاب الهمم الجائزة الكبرى (دبي 2019)، التي تقام في الملعب الجديد لنادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وشهدت بداية البطولة منافسات قوية بين اللاعبين والفرق، أفضت إلى تسجيل أربعة أرقام عالمية جديدة، وستة أرقام آسيوية، ورقم إفريقي واحد.

وحقق لاعبو منتخبنا الوطني ثلاث ميداليات عن طريق كل من محمد قايد الحمادي، الذي حقق برونزية وحطم رقماً آسيوياً جديداً (15:57 ثانية) في رياضة سباق الكراسي المتحركة 100 م رجال فئة (t34)، ومحمد وحداني الذي حقق فضية في سباق 100 م رجال أيضاً فئة (t 54)، بعد منافسة قوية مع الياباني توموكا أيوكي، الذي تفوق بأجزاء بسيطة من الثانية، وحصدت مريم المطروشي برونزية في رمي الرمح للسيدات، بعد منافسة قوية مع الأسترالية سارة ولش، والنيوزلاندية روبسن هولي، صاحبة الرقم القياسي العالمي.

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وفرض اللاعبون العرب وجودهم في البطولة، بواقع ست ميداليات للجزائر، وثلاث ميداليات لكل من الإمارات والسعودية وتونس والعراق، وميداليتين لكل من الكويت والبحرين، وميدالية سورية، كما حقق اللاعب التونسي وليد قتلا رقماً عالمياً جديداً في سباق الكراسي المتحركة، حيث اجتاز حلبة السباق بـ14 ثانية و62 جزءاً من الثانية.

وشهد اليوم الأول من المنافسات تحطيم أربعة أرقام عالمية جديدة، حققها كل من التونسي وليد قتلا في سباق 100 رجال (14:62 ثانية)، والنيوزلاندية روبسن هولي في رمي الرمح سيدات فئة (f12/‏‏13/‏‏44-46)، حيث حققت (42.64 متراً)، والكازخستانية إيرينا تيشوشينكو في رمي الرمح (27.81) سيدات فئة (f12/‏‏13/‏‏44-46)، والأسترالية فانيسيا لو في الوثب العالي سيدات (5.05 أمتار).