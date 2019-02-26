سيميوني يتعرض للعقوبة بسبب حركته المشينة في مباراة فريقه أمام يوفنتوس

تعرض مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني للعقوبة بسبب الواقعة المشينة التي قام بها في مباراة فريقه التي خاضها في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الايطالي.

يبدو أن ما حدث في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي على ملعب «واندا ميتروبوليتانو» ضمن منافسات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وانتهت بفوز صاحب الأرض بهدفين نظيفين لن يمر مرور الكرام.

وفي هذا السياق وكشفت تقارير إخبارية أن لجنة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بدأت في اتخاذ كل الإجراءات القانونية وفتح تحقيق حول واقعة السلوك المشين الذي ارتكبه الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بعد الهدف الذي سجله الأوروجوياني خوسيه خيمينيز في مرمى «السيدة العجوز».

وأشارت التقارير بأن الاتحاد الأوروبي، وبعد أن تلقى تقرير مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، رأى أن هناك بوادر وعلامات دالة على مخالفة سيميوني للمادة 11 بند 2 من لوائح الاتحاد المتعلقة بارتكاب «سلوك غير لائق».

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جدير بالذكر أن الأرجنتيني كان قد اعتذر علانية عن فعله المشين، مؤكدًا أن إشارته لم تكن موجهة إلى يوفنتوس ولا إلى جمهوره، وإنما كان الهدف منها إبراز شحصية لاعبيه، وعلى الرغم من المبررات التي قدمها مدرب «الروخيبلانكوس»، إلا أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ الأمر على هذا المحمل، وهو ما يُشير إلى احتمالية معاقبة سيميوني بسبب إشارته المسيئة.

ويبدو أن الاتحاد الأوروبي لن يكتفي بفتح تحقيق ضد سيميوني فقط، وإنما أيضًا سيتخذ إجراءات قانونية ضد أتلتيكو مدريد لسببين، وهما: تسببه في غلق السلالم خلال المباراة وإلقاء الأشياء بالملعب.

وفي سياق آخر أكدت التقارير الصادرة في هذا الشأن أن الإيطالي ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس، معرض هو الآخر للعقوبة بسبب تأخر لاعبي فريقه في دخول أرض الملعب بعد انتهاء الاستراحة بين شوطي المباراة.