شكرا لقرائتكم 6 ملاعب تستضيف مونديال الشباب في بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف بولندا في 23 مايو المقبل للمرة الأولى في تاريخها نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي تشهد مشاركة المنتخب السعودي الشاب، وتستمر منافسات البطولة لمدة 24 يوما.

وتحتضن بولندا مونديال الشباب بعدما نجحت في تنظيم أمم أوروبا 2012 مع جارتها أوكرانيا، وخصصت 6 مدن لاستضافة مباريات المنتخبات الـ 24 إلى جانب 6 ملاعب لإقامة المباريات.

ويتواجد ملعب "لوبلين آرينا" في مدينة لوبلين، أكبر المدن البولندية، وافتتح في 2014، وتتسع مدرجاته إلى 15 ألف و500 مشجع ويستضيف مباريات المجموعتين الأولى والثالثة، بينما تأسس ملعب "غدينيا" في 1938، وأعيد تجديده في 2011، وتبلغ سعة مدرجاته 15 ألف و139 مشجع، وينتظر أن تلعب عليه مباريات المجموعتين الثانية والخامسة التي يتواجد فيها المنتخب السعودي حيث سيلعب مبارته الأولى ضد فرنسا في 25 مايو والثانية بعدها بثلاثة أيام ضد منتخب مالي.

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وتم تجديد ملعب "وودج" الذي تأسس في 1930، وتم تجديده قبل أربع سنوات، ويقع في محافظة وودج و تتسع مدرجاته إلى 18 ألف مشجع وينتظر أن يستضيف مباريات المجموعتين الثالثة والأولى.

ويعتبر استاد "بيدغوشتش" أكبر ملاعب البطولة، وتأسس 1957 وتم تجديده في 2008، وتتسع مدرجاته إلى 20 ألف و 247 مشجع، وسيحتضن مباريات المجموعتين الثانية والخامسة، وسيلعب عليه المنتخب السعودي مباراته الأخيرة ضد بنما في 31 مايو المقبل، فيما تأسس ملعب "تيتشي" الواقع في جنوب بولندا عام 1970، وأعيد افتتاحه عام 2015، ويتسع إلى 15 ألف و300 مشجع وتقام عليه مواجهات المجموعتين الرابعة والسادسة.

وتأسس ملعب "بييلسكو بيالا" القريب من ملعب تيتشي في 1927، وجدد في 2015، وتبلغ سعة مدرجاته 15 ألف مشجع وستجرى عليه مواجهات المجموعتين الرابعة والسادسة.