شكرا لقرائتكم باتيستوتا: رفضت الانتقال إلى ريال مدريد خوفاً من الملل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النجم الدولي الأرجنتيني السابق، غابرييل باتيستوتا، أنه رفض عرض ريال مدريد بسبب تخوفه من الملل، وأنه فضل البقاء مع فيورنتينا الإيطالي على الانتقال إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال باتيستوتا الذي تألق في الدوري الإيطالي مع فيورنتينا وروما وإنتر ميلان، في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية، يوم الاثنين: رفضت ريال مدريد لأن الفريق دوما بالألقاب، وكنت سأسجل أكثر من 200 هدف، وبكل تأكيد كنت سأشعر بالممل، ونفس الشيء كان سيحدث لي لو انتقل إلى ميلان.

وكشف باتيستوتا "50 عاما" أنه تلقى عروضا من ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي إلى جانب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مضيفا: اخترت الهدوء في فلورنسا "مدينة نادي فيورنتينا".

وواصل: لا أحب أن أكون قائدا في الفريق، لأنك عندما تصبح قائدا تكون مسؤولا عن الانتصارات والهزائم، وصحيح أنني لم أحقق الألقاب، لكنني أشعر بالفوز لأنني جعلت من فيورنتينا فريقا قويا.