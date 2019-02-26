شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يفتح النار على مروجى الفتنة بين الأهلى والزمالك: شغالين إثارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير، إنه يسعد جدا بكل الصداقات التى كونها فى الخارج، مؤكدا أنه سافر إلى الكثير من البلاد العربية، وكان يرى الأهلى والزمالك يتواجها خلال المباراة فقط ،وبعدها كل شى ينتهى ويدخل اللاعبين فى وصلات من الضحك".

أضاف شوبير خلال تقديمه لبرنامج أون سبورت :" فى الماضى كان فيه الدورى والكأس عندنا أهلى وكنا نداعب بعضنا على عكس ما يحدث فى الوقت الحالى، ومصر لن تتحول لأهلى وزمالك، وما يحدث الآن صعب وغير مقبول، لأن ومصر ستظل الحضارة ومصر الفراعنة ومصر الإسلام ومصر المسيحية، مصر الفنانين ومصر الرياضيين ومصر السياسيين ".

وتابع :"كل واحد لا بد أن يعى معنى كلمة مصر ويتصدى لأى شئ يحدث فتنة بين أبنائها .. أهلى وزمالك معناها كلنا مصر فوق الجميع لماذا كل هذا !! ما سبب الخناقة خاصة أن الاهلى حصل على الدورى 40 دورى والزمالك 12 وأفريقيا حدث بلا حرج ودائما المنافسات بين الأهلى والزمالك كانت شريفة".

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وأردف شوبير :" لماذا كل هذا الصراع كل سنة يوجد فريق يفوز ويحصل على الدورى مش هو ده الخطيب القيمة والقامة وحسن شحاتة الرمز الزملكاوى الكبير، لماذا كل هذه المشاحنات وسيظل الأهلى والزمالك أكبر فريقين فى المنطقة الأهلى بقيمته ورؤسائه، وكذلك الزمالك بنجومه ورؤسائه ".

واستطرد :"عندما وصلنا كأس عالم، إسماعيل يوسف كان بياخد حسام حسن فى حضنه، وأشرف قاسم بياخد علاء ميهوب .. منذ قديم الأزل هذا سلوكنا الرياضى المحترم، ولا يصح ما يحدث فى ذلك الوقت الحالى:"

وأكمل شوبير حديثه :" عنينا تذهب دائما إلى المشاكل لو فيه مشكلة من المفترض كبارا الأهلى والزمالك يسرعوا لحلها، ولماذا نسمح بالصراع، لو الزمالك خد الدورى مبروك ولو الأهلى خده مبروك ، الأخوة مقدمى البرامج شغالين إثارة وولعة وفتنة كل ده ليه؟ علشان الترافيك وتابعونا على فيس بوك وتويتر، أنا عندي 2 مليون متابع هل معنى إن مراعيش مشاعرهم وكل همي المتابعة؟مين اللي بيزع الفتنة ومن يريد التفريق بيننا لم ينجح اى استعمار فى السيطرة على مصر عندنا قوة ناعمة اسمها الاهلى والزمالك وبيمثلوا منتخب مصر ".