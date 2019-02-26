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فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة  3 /2 ، فى إطار الجولة الخامسة لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .

 

وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج، 3 /0 والقناة على الطيران 3 /1  ، وسموحة على  الزمالك 3/0 .  

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بينما شهدت  الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة فوز كل من الزمالك على هليوبوليس 3 /1 وسبورتنج على سموحة 3/0  و 6 أكتوبر على  النصر و أصحاب الجياد على الطيران 3 /2.

 

 

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