شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وخسارة الزمالك فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3 /2 ، فى إطار الجولة الخامسة لدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2018 / 2019 .

وشهدت هذه الجولة فوز الاتحاد السكندرى على سبورتنج، 3 /0 والقناة على الطيران 3 /1 ، وسموحة على الزمالك 3/0 .

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بينما شهدت الجولة الخامسة بالدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة فوز كل من الزمالك على هليوبوليس 3 /1 وسبورتنج على سموحة 3/0 و 6 أكتوبر على النصر و أصحاب الجياد على الطيران 3 /2.