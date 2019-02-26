شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا بعد فسخ عقد أحد: أنتظم فى تدريبات الأهلي.. وشكرا شيكا وعبد الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلى الذى فسخ تعاقده مع أحد السعودى مؤخرا، أن ما تردد عن إصابته بضمور فى العضلات ليس له أى اساس من الصحة، موضحا أنه لا يعانى من أى إصابات مزمنة كما تردد.
وقال زكريا فى تصريحات لبرنامج، نمبر وان على قناة النهار، إن رئيس أحد السعودى أبلغه بفسخ العقد فى جلسة خاصة، لافتا إلى أنه سينتظم فى تدريبات الأهلى خلال الساعات المقبلة.
ووجه زكريا الشكر إلى بعض اللاعبين الذين ساندوه خلال الساعات الأخيرة بعد الأزمة، وعلى رأسهم شيكابالا وعبد الله السعيد، ولاعبى الأهلى أبرزهم شريف اكرامى.
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