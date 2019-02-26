شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتمسك الزمالك بعقوبة كهربا أم يتراجع بعد بيان منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختلفت الآراء داخل مجلس إدارة نادى الزمالك، حول معاقبة محمود عبد المنعم كهربا بعد واقعة البصق على جماهير القلعة البيضاء، لحظة استبداله في مباراة بترو أتلتيكو الأنجولى، التى جمعتهما أمس الأحد على ستاد برج العرب، في الجولة الثالثة بالكونفدرالية والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء قرر عقب مواجهة بترو أتلتيكو إيقاف كهربا لأجل غير مسمي وتغريمه 300 ألف جنيه، بداعى خروجه على النص وارتكاب فعل مشين بالبصق على جمهور الزمالك.

الآراء داخل مجلس الزمالك اختلفت بعد البيان الذى نشره محمود كهربا فى منتصف الليل، وقال خلاله إنه لن يقف صامتا أمام تعرضه لألفاظ خارجة تجاه والدته خلال استبداله، موضحا أن من ردد السباب يعتبرهم مندسين وقال: "جمهور الزمالك الحقيقي هيفضل فوق رأسي".

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ليتحدث بعض المقربين مع مرتضى منصور، ويطالبون تخفيف العقوبة عن كهربا خاصة وإن اللاعب كان تحت ضغط بسبب خروجه فى وقت تأخر فريقه بهدف، فضلاً عن هجوم الجماهير على اللاعبين وعلى اللاعب بصفة شخصية، مما جعله يخرج عن شعوره ويرتكب هذا الخطأ فى حق جماهير الأبيض.

ومن المنتظر أن يعقد مرتضى منصور جلسة مع كهربا خلال الأيام المقبلة للتحقيق معه ومعرفة كواليس فعلته، ومن ثم تحديد هل سيتم تطبيق العقوبة أو تخفيفها على اللاعب.

وغادر اللاعب معسكر الزمالك فى برج العرب الذى يستعد لمواجهة المقاصة فى دور الـ 8 بكأس مصر المقرر لها الاربعاء .