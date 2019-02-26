شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 25/ 2/ 2019 كهربا يغادر معسكر برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الاثنين الموافق 25/ 2/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، كهربا يغادر معسكر برج العرب بعد إيقافه.. وضم حازم إمام، والفريق يطير إلى أنجولا الجمعة لمواجهة بترو أتلتيكو.

غادر محمود عبد المنعم كهربا معسكر فريق الزمالك، المقام حاليًا فى برج العرب استعدادا لمباراة المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء، المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعد إيقاف اللاعب لأجل غير مسمى وتغريمه 300 ألف جنيه لبصقه على الجماهير خلال استبداله بمواجهة بترو أتلتيكو بالكونفدرالية والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

جدد مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الثقة فى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق حتى نهاية الموسم الحالى، وذلك حفاظا على استقرار الفريق على الصعيد الفنى لمواصلة المنافسة على مختلف البطولات.

يدرس مسئولو نادي الزمالك، التفاوض مع أحد مدربيه القدامي من أجل الانضمام للجهاز المعاون للسويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق الكروي الأول.

دخل محمود عبد العزيز "زيزو" لاعب وسط الزمالك، حسابات السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، بعدما تعرض طارق حامد لإنذار ثانٍ فى مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي، فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية والتى انتهت بالتعادل 1/1 ما سيؤدى لغياب طارق حامد عن مباراة الجولة الرابعة التى ستقام يوم 3 مارس فى أنجولا.

بات بديل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بمثابة صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق قبل مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر. Advertisements

يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام مصر المقاصة، ضمن منافسات الدور ربع النهائى من بطولة كأس مصر، الأربعاء المقبل بدون جمهور، بناءً على قرار اتحاد الكرة بإقامة مباريات كأس مصر المتبقية بدون جمهور.

أكد وليد هويدى، مدير الكرة بنادى مصر المقاصة، أن فريقه سيخوض مباراة الكأس بكامل نجومه من أجل تحقيق الفوز رغم ضغط مباريات الفريق التى تسبب الإرهاق للاعبين وتهدد بإصاباتهم.

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس يوم الجمعة المقبل، موعدا لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، الأحد.