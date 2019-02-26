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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 25/2/2019، العديد من الأخبار المهمة، ونرصد فى السطور التالية أهم 7 أخبار لا تفوتك اليوم

حدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كرستيان جروس يوم الجمعة المقبل، موعدا لسفر بعثة الفريق الأبيض إلى أنجولا استعدادا لمواجهة بترو اتليتكو في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، الأحد.

الاتحاد يودع البطولة العربية بتعادل سلبى أمام الهلال السعودى

ودع فريق الاتحاد السكندرى، كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية" بعد التعادل السلبى مع الهلال السعودى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد برج العرب، فى إياب الدور ربع النهائى من البطولة.

كشف سعود الحربي، رئيس نادي أحد السعودي، عن قرار النادي بالاستغناء عن لاعبه المصري المعار من النادي الأهلي مؤمن زكريا. أبلغ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى لاعبيه راحة من التدريبات غدًا الثلاثاء، كما أبلغ الجهاز الفنى اللاعبين بأن تدريب الأربعاء سيكون صباحيًا. Advertisements من المفترض أن يواجه الأهلى بيراميدز يوم الخميس فى كأس مصر ومن بعدها مواجهة بتروجت فى الدوري.

بات بديل محمود كهربا صانع ألعاب الزمالك، بمثابة صداع فى رأس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق قبل مواجهة مصر المقاصة، التى ستقام يوم الأربعاء المقبل، على استاد برج العرب، فى دور ربع النهائى من بطولة كأس مصر.

حقق فريق بتروجت ثلاث نقاط غالية فى صراعه نحو البقاء بالدورى بعدما فاز على الداخلية بهدفين مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما باستاد كلية الشرطة ضمن فاعليات الجولة الـ24 للدورى .