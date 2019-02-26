شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلى اليوم الاثنين 25/2/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة الرياضة المصرية اليوم الإثنين العديد من الأخبار المهمة والتي يعد أبرزها تأكيد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على إيقاف سعد سمير مدافع الفريق فى المباراة المقبلة.

الأهلى يستعيد جهود محمد الشناوى بعد غيابه أمام الجونة

يستعيد النادي الأهلى جهود حارسه محمد الشناوى فى مواجهة بيراميدز المقبلة فى كأس مصر، والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، بعدما غاب محمد الشناوى عن مواجهة الجونة الماضية بداعى الإصابة.

وتجددت إصابة محمد الشناوى فى العضلة الضامة خلال أحد تدريبلت الفريق التي سبقت مواجهة الجونة، وخاض الشناوى على مدار الأيام الماضية تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة بيراميدز.

الأهلى يكلف عبد الحفيظ بتمديد عقد وليد أزارو

كلّفت مجلس إدارة النادي الأهلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتمديد عقد المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق لمدة موسمين إضافيين، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجارى .

وبدأ سيد عبد الحفيظ رحلة جس نبض وليد أزارو وبحث مطالبه المادية، إلا أن اللاعب الدولى طلب تأجيل المفاوضات إلى ما بعد تعافيه من الإصابة التى يعانى منها حالياً، وتحرمه من المشاركة مع الفريق الأحمر.

الأهلى يستضيف دارسى دبلومة فيفا فى القاهرة فى مقر الجزيرة

يستضيف النادي الاهلي ، اليوم الإثنين، الدفعة الحادية عشرة من دارسي دبلومة فيفا بالقاهرة، وبحضور خبراء عالميين في مجال الرعاية الرياضية، كما يستضيف اتحاد الكرة نفس الوفد ، ومن المقرر أن يلقي الخبير العالمي الكندي ذو الأصول الصينية ديفيد شيقانج تانج، الذي يعمل محاضرًا بمركز الدراسات الرياضية السويسرى التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم محاضرة عن تنشيط الرعاية الرياضية.

من جانبه، اكد د. عمرو محب منسق عام البرنامج التعليمي للفيفا بمصر ان الخبير الكندي سيكشف كيف تطورت منظومة الرعاية الرياضية بالعالم والتي اتضحت من خلال العقود العملاقة التي تتبناها المؤسسات الكروية في اوروبا واسيا والولايات المتحدة الامريكية.

سيد عبد الحفيظ: سعد سمير يغيب عن الأهلى أمام بيراميدز

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن سعد سمير مدافع الفريق اللاعب الوحيد الذى يغيب عن مباراة الفريق المقبلة، المقرر إقامتها أمام بيراميدز فى كأس مصر بداعى الإيقاف.

وأوضح عبد الحفيظ، فى تصريحات صحفية، أنه لا صحة لما تردد عن غياب عمرو السولية أو على معلول بسبب الإنذارات، وأن سعد سمير فقط من سيغيب عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز للإيقاف، بسبب حصوله على إنذارين فى مباراة الجونة الأخيرة بالدورى.

رغم الإجازة.. لاسارتى يجتمع بمساعده فى الأهلى اعرف السبب

اجتمع مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، بمساعده الأوروجويانى أليخاندرو صباح اليوم، الاثنين، وطلب لاسارتي من مدرب أحمال الفريق تجهيز برنامج استشفائى للاعبين يبدأ من مران غدٍ الثلاثاء، لتجهيز اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وطالب المدير الفنى مدرب الأحمال الاستمرار فى تفعيل البرامج البدنية الموضوعة للاعبين للحفاظ على الحالة البدنية المميزة التى يؤدى بها اللاعبون خلال الفترة الماضية.

بيراميدز يعسكر للأهلي غداً بالإسكندرية قبل مواجهته فى الكأس

يدخل نادى بيراميدز معسكراً مغلقاً غداً، الثلاثاء، فى مدينة برج العرب بالإسكندرية، قبل مواجهة الأهلى الخميس المقبل فى بطولة كأس مصر.

واستقر الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفنى لبيراميدز، على اصطحاب جميع للاعبين للمواجهة المرتقبة، فى الوقت الذى وعدت إدارة النادى اللاعبين بصرف مكافأة كبيرة لكل لاعب حال تخطى عقبة المارد الأحمر.